La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo

Aragón alberga miles de preciosos recovecos que invitan a perderse entre montañas y senderos. Cada vez es más común la llegada de turistas a la zona del Pirineo en busca de una ruta bonita y fácil que lleve a lugares extraordinarios llenos de encanto. Ya sea en bici o caminando, el objetivo siempre es el mismo: descubrir lugares únicos en la región aragonesa.

El norte de la comunidad aguarda miles de rutas diferentes que conducen a parajes increíbles, pero, como bien dicen, lo importante es disfrutar el camino. Y es que las rutas no solo ofrecen un destino inaudito, sino que los senderos también son dignos de admirar.

En Sallent de Gállego, una ruta sencilla y circular atraviesa el Valle de Tena; un bosque encantador rodeado de agua cristalina y rocosas montañas. Se trata de la ruta del Embalse de La Sarra y el río Aguas Limpias. Comienza en la presa del embalse de La Sarra y se puede realizar en 1 hora y 15 minutos. Compuesto de 4,5 kilómetros, la ruta es perfecta para familias, senderistas, personas mayores e, incluso, para recorrer con perros.

Para llegar a ella, puede realizarse a pie o en coche desde Sallent de Gállego, ya que el embalse incluye un parking a disposición de los visitantes. Desde ahí, un denso bosque se abre para dar comienzo al sendero, con el río Aguas Limpias presente en cada paso.

Río Aguas Limpias, en Sallent de Gállego / WIKIPEDIA

El puente de las Faxas se presenta en mitad del camino y le precede una subida hasta un pequeño llano en el que las vistas son completamente inigualables de las montañas que forman el valle, entre las que destaca la Punta Zarre-Gran Facha.

Entre praderas y riachuelos, el sendero continúa cruzando el puente de Carlitos Royo hasta llegar a la margen izquierda del embalse. Desde ahí, podrás rodear las aguas del Embalse de La Sarra y disfrutar de un paraje lleno de la naturaleza que ofrece el norte de Aragón.

Aunque esté prohibido darse un chapuzón en el embalse, la ruta vale la pena por su encanto natural. El recorrido es perfecto para desconectar en cualquier época del año —aunque no se recomienda acudir en días de nieve o lluvia intensa— y está señalizado en todos los puntos clave. El aire puro de los Pirineos y la sencillez de la ruta hace que sea perfecta para todos los públicos y que estos puedan disfrutar de este regalo que el Pirineo ofrece.