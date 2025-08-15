Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros

El expresidente de Aragón y ex secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, será despedido este sábado en un acto civil en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), su localidad natal. La familia ha preferido llevar el duelo en la intimidad, por lo que no habrá capilla ardiente.

Este viernes la familia recibirá a quienes quieran expresar sus condolencias en el tanatorio Cinco Villas de la localidad a partir de las 18.30 horas y mañana, día 16, entre las 10.00 y la 13.00 horas. Tras el acto civil a las 13.00 horas en la sala del crematorio, el expresidente de Aragón será incinerado en la intimidad familiar.