Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
Se celebrará a las 13.00 horas en la sala del crematorio del tanatorio de Ejea y el expresidente de Aragón será incinerado en la intimidad familiar
El expresidente de Aragón y ex secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, será despedido este sábado en un acto civil en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), su localidad natal. La familia ha preferido llevar el duelo en la intimidad, por lo que no habrá capilla ardiente.
Este viernes la familia recibirá a quienes quieran expresar sus condolencias en el tanatorio Cinco Villas de la localidad a partir de las 18.30 horas y mañana, día 16, entre las 10.00 y la 13.00 horas. Tras el acto civil a las 13.00 horas en la sala del crematorio, el expresidente de Aragón será incinerado en la intimidad familiar.
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales