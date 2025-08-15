Se vende un palacete del siglo XVI en Tarazona: un hotel para retroceder a la época renacentista

Este hotel, vinculado por su estilo arquitectónico a la localidad, es la casa palacio de los Visconti, un edificio de época renacentista, construido con la tradición mudéjar civil aragonés

Hotel en venta en Tarazona

Hotel en venta en Tarazona / Luxury Estate

Paula Marco

Hay gente que tiene sueños más modestos y luego están los que sueñan a lo grande. Si sueñas a lo grande y siempre has querido tener tu propio negocio este emblemático hotel podría ser para ti. Situado en pleno corazón de Tarazona, un pueblo con gran valor histórico, cultural y arquitectónico. Pertenece a la provincia de Zaragoza y está ubicada a los pies del Moncayo, una de las montañas más reconocidas del sistema ibérico.

Este hotel, vinculado por su estilo arquitectónico a Tarazona, es la casa palacio de los Visconti, un edificio de época renacentista, construido con la tradición mudéjar civil aragonés, como algunos de los edificios importantes de la ciudad y en Aragón. Su tipología constructiva sigue manteniendo detalles desde el siglo XVI hasta hoy en día. Se encuentra dentro de lo que se conoce como "estilo aragonés".

Interior del palacete en venta en Tarazona

Interior del palacete en venta en Tarazona / Luxury Estate

Un palacete aragonés

Consta de tres alturas diferentes, la planta baja, la planta noble y la planta falsa. Además, también cuenta con una galería o también llamado mirador de arqueros. El interior se ha intentado conservar especialmente para seguir dándole ese aspecto renacentista con elementos como el patio de cuatro columnas o zapatas de madera tallada. Conserva muy bien lo que se denomina como estilo aragonés en su arquitectura, propio de nuestra tierra, lo que le otorga personalidad e identidad propia.

Cuenta con hasta 15 habitaciones con diferentes opciones (puedes encontrar desde dobles hasta individuales, dúplex o una lujosa suite con terraza privada). Cada una de ellas está equipado con baño privado, además de los muebles habituales. Además, podrás encontrar otros servicios dentro del propio hotel como un negocio de hostelería, con opciones desde desayunos hasta cenas.

Se encuentra distribuido de la siguiente forma; en la planta baja se encuentra el acceso principal con la zona de la recepción y las oficinas, también podrás encontrar baños y bodegas. En la primera planta se encuentran las primeras habitaciones, un total de 6 dobles y una sencilla. En la segunda planta las habitaciones son un poco más grandes, 6 de ellas son dobles tipo suite con salón, otras 4 simplemente dúplex, 2 habitaciones tipo suite, una de ellas es la que cuenta con la terraza privada de 30 metros.

Sus 1.013 metros cuadrados están esperando para encontrar un nuevo propietario que empiece un nuevo capítulo de una gran historia. El precio es de 790.000 euros.

