Pedro Sánchez traslada sus condolencias por la muerte de Lambán: "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha lamentado este viernes la muerte de Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón y el exlíder de los socialista de esta comunidad autónoma. "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable", ha señalado el jefe del ejecutivo en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales, en el que traslada sus condolencias a la familia y seres queridos.

Lambán y Sánchez representaban las dos almas del socialismo español, lo que les llevó a un enfrentamiento político en el seno de la formación que enturbió las relaciones entre ambos dirigentes. El aragonés era uno de los barones más críticos con el sanchismo, del mismo modo que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. "Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, gran amigo, excelente persona y político ejemplar. Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía. Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", ha expresado Page en redes sociales.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, sucesora de Lambán al frente de los socialistas aragoneses, ha trasladado también sus condolencias. "Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria", ha expresado Alegría, quien fue consejera de Universidad en la primera legislatura con Lambán como presidente.