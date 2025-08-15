Perfil | Javier Lambán, una voz por Aragón

Nunca dejó indiferente a nadie y nunca dejó de utilizar su voz por el ideal de Aragón -y sobre todo de España- que tenía en la cabeza y en el corazón. Javier Lambán Montañés (Ejea de los Caballeros, 1957-2025) fue un político aragonés, historiador, socialdemócrata, forjado en la Transición española, que soñaba con un país en el que se entendieran las dos Españas, esas de las que hablaba Antonio Machado, uno de sus grandes referentes, y que siguen vigentes hoy.

Fue un político que abominaba de los extremismos, los populismos y los independentismos. Y que pese a haber estudiado, vivido y soñado en la Barcelona que se desperezaba tras la dictadura franquista, o quizá por eso mismo, ejerció una política de confrontación con el independentismo catalán, desde que estalló el ‘procés’ y hasta el final de sus días, con la incertidumbre en estos últimos tiempos de si la Generalitat cumplirá con la ley y con Aragón y devolverá los bienes de Sijena al monasterio monegrino que su Gobierno se encargó de adecentar.

El primer cuatripartito

Como presidente de Aragón, se inventó el primer cuatripartito de la historia en la comunidad, gestionó una pandemia mundial y dejó a la oposición del PP con un escaso margen de maniobra al pergeñar ese gobierno de amplia base y espectro político que se gestó de la mano de Arturo Aliaga, expresidente del PAR, y con el acuerdo de CHA de Jose Luis Soro y el Podemos de Maru Díazen un insólito experimento político que dio 4 años de estabilidad a la comunidad autónoma.

Desde el Pignatelli, Javier Lambán vislumbró que potenciar las energías verdes traería el futuro a esta vieja tierra despoblada -sin detenerse demasiado en los condicionantes que su propio desarrollo tendría en el paisaje-. También en su mandato se hizo ineludible que una escuela abierta es un pueblo con esperanza. O que la Memoria Histórica es cosa de todos. Y que las personas trans tienen derechos y dignidad.

Javier Lambán quiso hablar de un Aragón verde, social y digital. Con voz propia y peso en España. Que no fuera ni más ni tampoco menos que nadie. Pero se topó con esa realidad tozuda que dice que suman más miles de votos que dos argumentos bien dados y Aragón siguió siendo, pese a sus esfuerzos, menos de lo que le correspondía.

En minoría en el PSOE actual

Lambán formó parte de ese PSOE de centro, del socialismo más clásico que pasada la crisis de 2008 gobernó en muchas comunidades autónomas en España. El de Page y Vara. El que se entendía más con un PP moderado que con el recién nacido Podemos. Se desgañitó Lambán pidiendo un pacto del PSOE y el PP que diera estabilidad a España. Gritó en el desierto contra los pactos de su secretario general, Pedro Sánchez, con los independentistas de izquierdas y de derechas. Se opuso a la ley de Amnistía, al cupo catalán, y se sabía en minoría en el PSOE actual.

Ejerciendo esa voz propia se fue de la primera línea de su partido. Poco a poco. Desde que perdió las elecciones en mayo de 2023, cuando amagó con irse pero no se fue, después de perder solo un diputado respecto a 2019 y salir del Pignatelli. Entonces Lambán empezó a despedirse. Pero protagonizó una salida en varios actos hasta que Pilar Alegría, primero su pupila y después su contrincante en el partido como representante de Ferraz, tomó las riendas del partido.

No tuvo un final alegre en la formación política que le vio crecer y vencer. Los apoyos que tenía se fueron resquebrajando hasta que fue evidente que el partido estaba en un sitio, y él en otro. La lealtad de los suyos, ese principio político que para él era sagrado, no le acompañó hasta el final.

No tuvo un momento de gloria en su despedida de la política, cuando dejó su acta de senador autonómico en Aragón y no participó en el Congreso del PSOE que encumbró a su sucesora, Pilar Alegría. No tuvo un momento que reconociera su legado entonces, aunque lo mereciera. Seguramente el tiempo se lo dará.

Que la tierra le sea leve, presidente Lambán.