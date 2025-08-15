El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país

Este es, sin duda, uno de los veranos más calurosos de los últimos años. Las incontables olas de calor hacen que nuestra lista de planes para pasar las vacaciones sea mucho más pequeña. Grandes ciudades como Madrid en el centro de España, o comunidades del sur como Andalucía, son los lugares más afectados por estas elevadas temperaturas, pero aquí tenemos la solución. Para los que estén buscando un destino rural donde escaparse estas vacaciones, y sobre todo no pasar calor, este pueblo en Teruel es el más indicado.

Sus temperaturas rara vez superan los 20 grados y es considerado por muchos como el pueblo más frio de toda España. Es el destino ideal para una escapa de fin de semana tranquila y que nos ayude a desconectar del estrés del día a día. Todo ello en un entorno frio y nada caluroso, perfecto para este verano.

El pueblo en cuestión es Griegos, en Teruel. Griegos presenta un panorama rural perfecto para desconectar y evitar las altas temperaturas. En 2024, el pueblo de Griegos alcanzó, en el mes de agosto, una temperatura máxima de 31,6 grados. Si lo comparamos con ciudades como Madrid, Sevilla o Granada, vemos una clara diferencia. La capital alcanzó ese mismo mes los 41,4 como temperatura máxima, mientras que las ciudades del sur lograron alcanzar los 41 grados de media.

El pueblo cuenta con aproximadamente 150 habitantes y está rodeado de inmensa y bella naturaleza. Destacan sobre todo los bosques de coníferas, además vegetación adaptada a las temperaturas del entorno como el pino albar, la sabina rastrera y el enebro, muy típicos de la zona. Por otro lado, Griegos se encuentra muy próximo al Parque Natural del Alto Tajo, donde podemos encontrar una enorme cantidad de fuentes y manantiales. Además, el pueblo también se encuentra muy próximo al nacimiento de los ríos Tajo y Turia.

Qué hacer en Griegos

Griegos ofrece rutas de senderismo por las que disfrutar de preciosos paisajes naturales. Destaca la ruta de Los paisajes de la trashumancia, además de dos montes perfectos para pasear y disfrutar de la fauna y flora del lugar: “El Puerto” y “La Dehesa”. Otros senderos importantes son la Muela de San Juan, la Majada del Tío Matapán, las Cuevas de la Viruela y del Tío Minchete.

Las fiestas patronales de Griegos son otro de los muchos atractivos de este pueblo. Se celebran el 22 de julio y son en honor a Santa María Magdalena. San Roque y San Pedro son otros de los patrones. Este último se celebra comiendo una gran paella en la fuente de La Malena, acompañado de las diferentes procesiones y misas.

Cómo llegar a Griegos

Para llegar al pueblo de Griegos, en caso de salir desde Teruel tomaremos la carretera A-2515, que nos llevará aproximadamente 1 hora y 10 minutos. Si salimos desde Cuenca, la mejor opción es la carretera CM-2105, que tardaremos alrededor de 1 hora y 30 minutos.