El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia

Hay pueblos que parecen sacados de una novela histórica o de una superproducción de HBO, ya sabéis a lo que me refiero. De esos que uno se imagina entre batallas, escudos nobiliarios y caminantes con capa al viento. Y luego está Puertomingalvo, que no es que lo parezca, es que lo es. En lo alto de una loma, al este de la provincia de Teruel, este pequeño enclave de apenas 141 habitantes censados es una de esas joyas silenciosas que aún no han sucumbido al turismo destructivo. Tiene castillo, casas de piedra con aleros de madera y uno de los restaurantes mejor valorados de toda la provincia. ¿Por qué nadie habla de él? Pues porque es de esos secretos que los locales guardan como oro en paño.

Un castillo entre las nubes

Lo primero que impone al llegar es su castillo medieval, una fortaleza que se asoma al abismo desde una peña rocosa; una maravilla que se alza imponente como diciendo "yo estuve aquí antes que todos". Su silueta domina el paisaje y se funde con el cielo y el silencio. Construido en el siglo XIII por la orden del Temple y más tarde reformado por los arzobispos de Zaragoza, conserva una torre del homenaje, patios interiores, murallas y unas vistas panorámicas absolutamente vertiginosas sobre la sierra de Gúdar.

Calles que respiran historia

Bajar del castillo es adentrarse en un caserío que no ha perdido ni un ápice de su sabor medieval. Puertomingalvo está declarado Bien de Interés Cultural y forma parte de la red de “Los pueblos más bonitos de España”, pero aun así no ha perdido su esencia tranquila. Sus calles forman un laberinto que invita a caminar sin rumbo, con casas solariegas del siglo XVI, portones de forja, hornacinas con santos, flores en los balcones y ese rumor de pueblo que se mantiene vivo pero sereno.

Puertomingalvo, uno de los pueblos más bonitos de España / Ana del Castillo / Istock

Entre las paradas imprescindibles está la Casa Consistorial, un imponente edificio de piedra del siglo XIV con lonja porticada, escudo y una sala gótica que merece una visita. También la iglesia de la Purificación y el antiguo hospital de pobres, donde aún resuenan ecos de siglos pasados.

El buen comer... Existe

Aunque su nombre pueda parecer una broma, el Restaurante Existe es muy real y una parada imprescindible en Puertomingalvo. Su cocina casera, basada en producto local y recetas tradicionales, lo ha convertido en uno de los más recomendados de toda la provincia de Teruel. Con pocas mesas y una atención cercana, ofrece platos como migas, carnes a la brasa y postres caseros en un entorno encantador. Eso sí, conviene reservar, pues en un pueblo de 141 habitantes, este restaurante se llena rápido.

Un paraíso para el senderismo

Puertomingalvo no solo es historia y buena mesa. También es naturaleza en estado puro, porque está en plena comarca de Gúdar-Javalambre, rodeado de montañas, bosques de pinos y senderos de todos los niveles. Desde aquí se puede caminar hasta el nacimiento del río Linares, visitar el barranco de la Hoz, o llegar a la Peña Calva, un mirador natural donde las vistas se extienden hasta Castellón.

Y, si vas, no lo cuentes mucho

Porque este pueblo es uno de esos secretos que da pena compartir. Pero como tú y yo sabemos guardar silencio, solo te diré que si buscas un rincón con alma, historia, gastronomía de altura y paisajes que abruman por su belleza, Puertomingalvo, en Teruel, es el lugar. Y no, no hace falta que te lo confirme Instagram. Solo tienes que ir y escucharlo.