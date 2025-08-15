Que la tierra te sea leve

Conocí a Javier Lambán cuando él hacía funciones de periodista en El Día de Aragón. Yo me incorporé como becario a la sección de Local de ese diario y él ejercía de corresponsal desde su ciudad natal, Ejea de los Caballeros. Tenía un gran amor por su pueblo y cualquier pequeña noticia la magnificaba para que tuviera un eco en el diario. Luego lo empecé a tratar como político desde su puesto de presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y empezamos a tener una relación más estrecha en los años en los que coincidimos él como presidente del Gobierno de Aragón y yo como director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Las relaciones entre políticos y periodistas suelen ser de amor-odio: siempre puede haber algo con lo que recriminar al politico y siempre hay un enfoque que se puede volver contra el periodista. Los encuentros eran cercanos, su forma de hablar, su risa contenida, y siempre con la pasión por Aragón. Y sus críticas hacia lo nuestro, muchas veces muy duras porque vivía tanto su forma de entender Aragón que no pasaba por alto ninguna crítica y, casi siempre en privado, te dejaba claro su enfado.

Fue un hombre que llevaba a Aragón por bandera: en su discurso, en sus decisiones y en su forma de entender la política. Amante de su tierra y de su gente, defendió sin fisuras el desarrollo logístico, las energías renovables y un impulso decidido a la sanidad, la educación y las políticas sociales. Fueron ocho años arduos, sí, pero intensamente volcados en reforzar lo público tras años de austeridad. Y además, estoy convencido que fue un servidor público honrado y con principios. Equivocado muchas veces, como todos, pero buen defensor de Aragón. Recuerdo una de esas conversaciones: Lambán hablaba con brillo en los ojos del futuro de su comunidad; hablaba de puentes, de diálogo, de cerrar heridas. Su idea de una "Tercera España”, la que rebasa polarizaciones, siempre me impactó por su clarividencia y tonalidad poética. Era un político que pensaba en grande, sin renunciar a lo concreto, a lo tangible, a lo inmediato para su gente.

Pero tuvo una tremenda paradoja: mientras en Madrid se medía por la lealtad al partido, en Aragón su valía se dimensionaba por su autenticidad. Fue un socialista con voz propia y no quiso, ni supo, ajustar su discurso al guion. Él era leal a sus principios antes que a quienes le pedían inflexiones. Eso le llevó a ser más crítico con Pedro Sánchez que con Jorge Azcón. Eso le causó gestos como los que aquellas personas que le decían que no eran socialistas pero que a él sí que le votaban. Y todo porque se convirtió en una voz incómoda, pero también firme, honesta y coherente. Lambán entendía que la política pública era un acto de servicio, no de tribuna. Llegó a tener la fuerza de esa humildad valerosa, del socialdemócrata firme, del político con alma de historiador.

Su libro Una emoción política y su relato sobre cómo afrontó enfermedades que nunca doblegaron su determinación—esclerosis múltiple, cáncer de colon desde 2021—son testimonio de esa determinación personal y pública. Aragón se queda sin uno de los suyos y el PSOE sin uno de sus mayores críticos. Pero esa voluntad intacta, ese legado —en políticas, en estilo, en humanidad— ya forma parte de nuestro devenir. Allí, en la vieja Diputación, en tantas salas, en tantos cafés y periódicos, queda ese resplandor discreto y poderoso de Javier Lambán.

Descansa en paz, Javier. Tu tierra no te olvidará, y tu recuerdo seguirá vivo en cada avance, en cada debate con altura. Como tú despedías a los que se iban: que la tierra te sea leve.

