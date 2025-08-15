Tráfico insta a no tomar el atajo del camino por el corte de la carretera de Belchite

Máximo hartazgo entre los vecinos y usuarios de la carretera autonómica A-222, que sigue cerrada dos meses después de la riada registrada en la zona

El camino del Paso López, utilizado para atajar por el corte de la carretera autonómica A-222 en Belchite.

El camino del Paso López, utilizado para atajar por el corte de la carretera autonómica A-222 en Belchite. / Rubén Ruiz

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Dos meses después de las fuertes tormentas que asolaron varios pueblos de la comarca de Belchite y alrededores, las secuelas de la riada siguen presentes. La carretera autonómica A-222, principal eje de conexión entre Zaragoza y buena parte de los municipios de la zona y de la provincia de Teruel, sigue cortada al tráfico para desespero de vecinos y usuarios de esta vía estratégica, que esperan impacientes el arreglo del puente sobre el río Aguasvivas que quedó dañado por la avenida de agua.

La alternativa ofrecida es un desvío por unas precarias carreteras que alargan el recorrido media hora, lo que lleva a muchos conductores a tomar un atajo por un camino rural, conocido como Paso López. Eso sí, a riesgo de sufrir un percance dado el mal estado del mismo. De hecho, son múltiples las incidencias que se ha registrado, sobre todo, pinchazos.

Advertencia de Tráfico

A la espera de que finalicen las obras y se restablezca la vía, el jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha instado a respetar la señalización provisional y los desvíos en la zona, al tiempo que advierte de la peligrosidad de tomar atajos.

"En general, es muy importante respetar la señalización provisional en las zonas de obra. La vamos a ver porque siempre está en fondo amarillo y tenemos que respetar como conductores esas indicaciones y utilizar los desvíos que están habilitados", ha subrayado.

Así lo ha trasladado en respuesta a una pregunta sobre la carretera de Belchite, cortada tras las fuertes lluvias de junio, cuya vía alternativa obliga a alargar el recorrido hasta media hora para entrar al pueblo, lo que lleva a muchos conductores a tomar un camino más directo, pero que no está correctamente pavimentado y puede ser peligroso.

En este sentido, el responsable de la DGT ha remarcado que el titular de la vía "está trabajando en recuperar toda esa zona" y que, mientras duren las obras, "hay que respetar esa señalización provisional", tanto en los desvíos como en la velocidad, que debe ser reducida en esos tramos.

Corte del camino desde el lunes

Tras el corte de la A-222 en Belchite, el Gobierno de Aragón habilitó un desvío por Azuara y Letux para poder continuar hacia Lécera. Este rodeo supone aproximadamente una pérdida de 30 minutos y no satisface a los vecinos de la zona y los usuarios habituales de la vía.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Belchite ha decidido cerrar el Paso López desde el próximo lunes 18 de agosto para llevar a cabo una obras de acondicionamiento del camino. La previsión es que vuelve a abrirse la última semana de agosto.

