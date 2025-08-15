Tres días de luto en Aragón por el fallecimiento de Javier Lambán
Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y sucesor del socialista, lamenta "profundamente" la muerte de "un socialista honrado, honesto y ejemplar" "que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa"
Javier Lambán ha fallecido este viernes, 15 de agosto, a los 67 años de edad. El mundo de la política, el oficio al que consagró su vida, llora la pérdida de un convencido socialdemocráta que ha marcado la historia reciente de Aragón. Jorge Azcón, presidente del Gobierno autonómico y sucesor del ejeano, ha lamentado "profundamente" la muerte de "un socialista honrado, honesto y ejemplar". Para el dirigente popular, Lambán fue "un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa".
Desde el Gobierno de Aragón han transmitido transmite el más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio. En señal de duelo, se decretarán tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.
Javie Lambán recibió el 23 de abril de 2024 la Medalla de Aragón, máxima distinción que otorga la comunidad autónoma, tras dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico como presidente. “Llevaré prendida esta medalla al corazón hasta el último día de mi vida”, afirmó entonces Lambán tras recibir la insignia de las manos de Jorge Azcón.
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales