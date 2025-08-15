Tres días de luto en Aragón por el fallecimiento de Javier Lambán

Javier Lambán ha fallecido este viernes, 15 de agosto, a los 67 años de edad. El mundo de la política, el oficio al que consagró su vida, llora la pérdida de un convencido socialdemocráta que ha marcado la historia reciente de Aragón. Jorge Azcón, presidente del Gobierno autonómico y sucesor del ejeano, ha lamentado "profundamente" la muerte de "un socialista honrado, honesto y ejemplar". Para el dirigente popular, Lambán fue "un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa".

Desde el Gobierno de Aragón han transmitido transmite el más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio. En señal de duelo, se decretarán tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Javie Lambán recibió el 23 de abril de 2024 la Medalla de Aragón, máxima distinción que otorga la comunidad autónoma, tras dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico como presidente. “Llevaré prendida esta medalla al corazón hasta el último día de mi vida”, afirmó entonces Lambán tras recibir la insignia de las manos de Jorge Azcón.