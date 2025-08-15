La vida itinerante de las orquestas en Aragón: "Vives yendo de un pueblo a otro"

Las fiestas no serían lo mismo sin la música y bien lo saben los pueblos que en sus planes en las celebraciones siempre cuentan con numerosas actuaciones, ya sean bandas, DJs, charangas u orquestas. Estas últimas siempre han sido importantes, pero se ha visto un fenómeno en los últimos años donde las bandas con música original han perdido peso y las orquestas han ganado fuerza.

Agosto es el mes que más trabajo trae para estas agrupaciones. La vida en estos grupos itinerantes es algo dura con horarios que obligan a trasnochar, moviéndose constantemente, pero también es una profesión que tanto a músicos como técnicos sirve para curtirles.

Del montaje a las pruebas de sonido

Álvaro es técnico de sonido en la orquesta Venus. «Es un trabajo muy duro, pero si quieres dedicarte a sonorizar música en directo tienes que pasar sí o sí por aquí. Todos los días te encuentras algo diferente, te tienes que adaptar un montón y aprendes a base de golpes. Para un técnico la orquesta es necesaria para curtirte y ganas mucha experiencia en poco tiempo», comenta. Además, aparte del propio oficio y lo que conlleva ser técnico, si se está en una de estas agrupaciones lo más probable es que también se tenga que montar y desmontar el escenario.

«Acabas haciendo de todo, te toca echar un cable en lo que se pueda. Monto escenario, ayudo al técnico de luces aunque no sepa mucho. Todos nos tenemos que ayudar para poder terminar lo antes posible porque llega un momento que lo único que quieres es irte a tu casa a dormir sin hacer muy tarde», confiesa el técnico.

Sin embargo, para otros como Samuel que es bajista en la Orquesta Phoenix, el trabajo es algo más cómodo. «Como músico vas en furgoneta al pueblo con los demás, llegas y en nuestro caso ya hay montadores y demás trabajadores que dejan todo listo y yo solo tengo que preparar mis cosas del bajo (cables, pedales), hacer la prueba de sonido y tocar», cuenta. Aun así, y a pesar de tener más facilidad concuerda con Álvaro en que, en general, es una ritmo de trabajo complicado. «Es una sensación extraña lo de tener muchos conciertos seguidos porque te duermes, te despiertas y ya te estás yendo para otro pueblo, no paras de moverte. Prácticamente, vives yendo de un pueblo a otro», detalla.

Temporada alta

Es ahora en estas semanas de agosto cuando más trabajo tienen. Para la Orquesta Phoenix la semana que viene les esperan seis conciertos en distintas localidades. «Solemos hacer distancias de entre 30 minutos a dos horas en la furgoneta. Además de por todo Aragón, tocamos también en Navarra, La Rioja y Soria bastante a menudo», explica el bajista. Para la orquesta de Álvaro (la Venus) también están en la misma situación. «Lo que se intenta es que tengas por lo menos un día de descanso, pero ese día puede ser un lunes, un miércoles… Lo menos habitual es descansar los viernes, sábados y domingos», dice Álvaro. Ambos cuenta que en octubre la demanda de las orquestas es menor y en noviembre es cuando tienen vacaciones, hasta mayo que vuelve a subir.

Para sobrevivir a estas jornadas Samuel afirma que «tienes que cuidar el descanso y la alimentación». «Se aprovecha para dormir en cualquier momento de tiempo libre», continúa. En ambas orquestas, la jornada de trabajo en un pueblo varía en función de lo que se haya contratado. «Puede ser que hagas café-concierto que es tocar después de comer, por la tarde y por la noche. En verano, el café-concierto no es tan habitual y tocas por la tarde y por la noche o solo por la noche», comenta Álvaro. Aun así, según el técnico, lo más común es que las orquestas lleguen sobre las 5 de la tarde y que hasta las 6 o 7 de la mañana no se vayan de la localidad.

Estas agrupaciones en su gran mayoría tocan todo tipo de géneros musicales. Desde rancheras, cumbias o pasodobles, hasta reguetón, pop-rock español o, incluso, punk y heavy metal. Dependiendo de su tamaño las orquestas cuentan con una mayor cantidad de músicos, cantantes y bailarines. En este caso, ambos trabajadores coinciden en que sus orquestas tienen un tamaño medio y están bien equipadas con tarimas, pantallas y un equipo de sonido con buena potencia.

Tanto para el músico como para el técnico es un oficio que podría dar para vivir de él. «Sí que tienes una buena base económica, pero lo más normal es que lo combines con otros oficios. Muchos dan clases con sus instrumentos o tienen otro proyecto musical», explica Samuel. En el caso de los técnicos pasa igual. Según Álvaro, «es habitual que los técnicos de orquestas también sonorizan otros bolos para ganar algo más». «Así puedes acabar ganando una cantidad que está por encima del salario mínimo», concluye.