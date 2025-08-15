La vida de Javier Lambán en el PSOE: Un barón a contracorriente

Más de una década al frente del PSOE Aragón ha hecho de Javier Lambán uno de los líderes socialistas más reconocidos en la política española de los últimos tiempos. Su llegada hasta la secretaría general en 2012 apaciguó, temporalmente, las aguas de un partido que llegó a ser considerado Beirut. Su marcha, tras unos últimos años en oposición frontal a la dirección nacional de Pedro Sánchez, deja en Aragón un PSOE con ansias por definir su nuevo rumbo y en plena reconversión para recuperar el poder que perdió en las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Fue en marzo de 2012 cuando Lambán se hizo con las riendas del socialismo aragonés. Lo hacía tras el mandato de Marcelino Iglesias, que estuvo en la secretaría general desde el inicio del siglo. Desde su entrada, en la que abogó también por un giro de timón, incorporó nuevos nombres a su núcleo duro, como un Carlos Pérez Anadón que le acompañó durante toda su trayectoria. Su nombramiento como secretario general del PSOE Aragón llegó en pleno Gobierno de la popular Luisa Fernanda Rudi, a la que tres años después sustituiría en el sillón más digno del Pignatelli.

En 2017, el congreso regional fue un reencuentro. Se habían querido, pero Lambán cambió a Sánchez por Susana Díaz. Operación fallida, que avivó la tensión entre Ferraz y Aragón. La segunda victoria en el seno regional del PSOE para Aragón se vendió como un ejercicio de lealtad mutua con Sánchez, aunque la fractura ya estaba allí. El ejeano arrasó, no sin unas fuertes negociaciones internas para que todas las federaciones tuvieran un trozo del pastel. Carmen Dueso fue su gran rival entonces, con el apoyo de Ferraz y de Huesca. En el último congreso que encumbró a un Lambán sin rivales, el de 2021, el ejeano hizo un ejercicio de integración y sumó a sus filas a quien fuera su contrincante. Lo mismo hizo en la elaboración de listas en 2023, y hoy Dueso es diputada autonómica.

En ese tercer y último congreso regional del que salió con el puño en alto, Lambán exigió un mayor papel del PSOE Aragón en la organización nacional, donde había perdido el favor de la dirección por ir a contrapié de Sánchez. Ahí, llamó a la clásica socialdemocracia y a “aragonesizar España”, un sintagma que repitió en sus últimos años de mandato, donde veía soluciones autonómicas para todo el país.

Tras su última victoria, Lambán asentó a un núcleo que formaban importantes nombres de su Ejecutivo, como Mayte Pérez o Carlos Pérez Anadón, y nombres de calibre en la provincia de Zaragoza, como Juan Antonio Sánchez Quero, Teresa Ladrero y Darío Villagrasa. Huesca volvió a ser la nota discordante en su mandato, como federación más cercana a Ferraz que a los designios de Conde de Aranda. Su enfrentamiento con Miguel Gracia y ruptura fue total, con los oscenses siguiendo la directriz de Ferraz y con Lambán exhibiendo un perfil de barón discordante con la dirección general del partido.

Ir sin volver con Sánchez

La trayectoria en la comunidad no fue sencilla. En su entorno decían aquello de que “a Javier se lo han querido cargar muchas veces”, pero el ejeano resistía. Pasó también a nivel nacional, con una primera alianza con Pedro Sánchez que a la postre se convirtió en un divorcio irreparable.

En 2014, Lambán confió en ese joven madrileño que se atrevió a tomar las riendas del PSOE tras el fin del ciclo de Alfredo Pérez Rubalcaba. Sánchez se hizo con la secretaría general, hasta que en 2016 fracasó estrepitosamente en las elecciones generales. “Pedro, ya no eres nuestro secretario”, le recordó el aragonés en una noche en la que el PSOE se fragmentó hasta lo imposible. Tras el episodio, Lambán viró a todo el socialismo aragonés hacia Susana Díaz, cuando el sistema preveía que la andaluza iba a ser el nuevo rostro socialista.

Falló Lambán, fallaron todos y ganó Sánchez. Desde entonces, la relación entre el hoy presidente del Gobierno y el expresidente aragonés se limitó a la lealtad institucional entre la Moncloa y el Pignatelli. No había contacto y el teléfono rara vez se descolgaba en Madrid si la llamada llegaba desde Zaragoza.

El hartazgo de Lambán con Sánchez, por sus pactos con Podemos o su gran relación con los nacionalismos periféricos alcanzó la cumbre cuando reconoció que habría preferido a Javier Fernández –expresidente de Asturias- al frente del PSOE y del Gobierno de España. Colmó el vaso y en Ferraz le obligaron a rectificar. Desde entonces, la presencia del PSOE Aragón en la Ejecutiva federal fue mínima y las listas, aunque la militancia dijera otra cosa, solo se llenaban de aragoneses afines a Sánchez.

Alineado con García Page como los dos únicos barones a la contra del establishment socialista, Lambán rubricó en el Senado su rechazo a la política territorial sanchista. No votó en la Cámara Alta la ley de amnistía, porque habría sido “una contradicción flagrante” consigo mismo. El PSOE le abrió expediente, pero el aragonés tuvo de su lado a históricos como Felipe González o Alfonso Guerra que tampoco ven con buenos ojos el rumbo político de Sánchez.

El final de su etapa al frente del PSOE Aragón fue el fin de la federación a la contra. El socialismo autonómico abrazó el sanchismo y encumbró a Pilar Alegría a la secretaría general. Lambán apenas duró unas semanas en el Senado, antes de dejar definitivamente la política. Su lugar lo ocupa desde entonces Mayte Pérez, mujer de máxima confianza del expresidente, que se despidió de la actividad política alejado de la línea marcada por Ferraz y mostrándose crítico con las decisiones de Sánchez. Un barón a contracorriente, hasta el final.