Los voluntarios en la lucha contra el fuego: "Los agricultores podemos llegar en 'cero coma' a las llamas"

La labor de los voluntarios durante los incendios forestales siempre produce controversias. En muchos casos, cuando la extinción está dirigida por las autoridades competentes se suele pedir que se retiren de las zonas afectadas para evitar incendios graves, como las dos muertes que se han registrado en los incendios de Castilla y León en las últimas jornadas. Sin embargo, su actividad es fundamental sobre todo en el momento en el que se producen las llamas. "Estamos en primera línea y podemos llegar en 'cero coma', pues a veces los fuegos se producen por chispas en la maquinaria del campo y nosotros somos los primeros en acudir a las zonas afectadas para apagarlos", asegura el presidente de Asaja en Huesca y agricultor en Los Monegros, Fernando Luna.

Los propios voluntarios saben de los riesgos a los que se exponen. Luna acabó envuelto en llamas tratando de frenar un frente de fuego en Lanaja. Y como sucede en Castilla y León no suelen estar dispuestos a abandonar la primera línea, sobre todo cuando ven cómo se queman sus campos de cultivo o cómo el avance del frente de llamas amenaza granjas, almacenes y estructuras de riego.

En Alcubierre también participó en un operativo de extinción con su cuba de agua Manuel Biarge. El agricultor señala que el impulso que les lleva a lanzarse al monte a trabajar contra el fuego es primario y difícil de refrenar. "Te ves obligado a ponerte en el medio, no es algo que puedas dejar pasar sin actuar", señala.

Con cubas de agua, palas y maquinaria

En el incendio que amenazó la sierra el pasado mes de junio y arrasó con 60 hectáreas entre los dos municipios se controló antes de lo previsto debido a la acción de los tractoristas y los propios agricultores. "Desde el minuto uno estuvimos trabajando con cubas de agua, palas y maquinaria para abrir cortafuegos que impidieron que las llamas saltaran a la parte alta", señala Luna.

En su caso, llegó a sufrir las llamas en su propio cuerpo. "Se me quemó el pantalón, se me quemó la camisa, se me quemó un reloj y se me derritió la carcasa del teléfono, porque nos acercamos demasiado", recuerda. En medio del incendio había poco tiempo de reflexión. "Llega a mis campos y parecía que el frente iba a saltar la carretera amenazando a la zona boscosa, por eso intenté apagarlo con mis propios medios", dice. Usó unas camisetas viejas como arma hasta que unas chispas incendiaron sus ropas.

Poco después llegó la ayuda y el helicóptero que se hizo cargo del grueso del incendio, pero en el primer impulso ya se habían trazado cortafuegos en las cosechas y limitado el avance a zonas con más vegetación. "Nos jugamos el tipo para reducir el riesgo y después nos pusimos a las órdenes de los que de verdad controla la situación", evidencia.

La gestión invisible de los recursos naturales

Sobre la acusación de que una buena parte de los fuegos se producen por negligencias agrícolas se muestran contundentes. "Es cierto que muchos incendios son ocasionados por tractores o cosechadoras, pero casi todos ellos han sido subsanados con poca superficie quemada que solo afecta a terreno agrícola o a pequeños montes", defienden. De hecho, la estadística en Aragón demuestra que son los siniestros provocados por causas naturales los que arrasan con más hectáreas y los que son más difíciles de apagar por desarrollarse en sitios escarpados y con mala accesibilidad.

Este trabajo del medio rural para evitar incendios no se produce solo en la primera línea. Los propios usos primarios del campo y el bosque permiten una gestión invisible de los recursos naturales que evitan la proliferación de maleza y otros combustibles que elevan el riesgo, sobre todo en épocas de olas de calor y mucha sequedad.

"Antes los pastores tenían más rebaños que han desaparecido y la propia sierra de Alcubierre estaba más limpia, pero es difícil saber si las cosas cambiarían mucho con más pastoreo", indica Biarge.

Ovejas contra el fuego

De forma más concreta, el proyecto de pastoreo preventivo que desarrolla la comarca del Somontano junto con SEO Birdlife implica a ocho ganaderos y se desarrolla en zonas de alto riesgo de incendios ubicadas en los municipios de Alquézar, Adahuesca, Bierge, Colungo, Naval y Estadilla. Junto con ellos, se seleccionan una serie de zonas que ya se están limpiando y pastoreando contribuyendo así a disminuir su carga de combustible y, por tanto, el riesgo de incendios, así como a mantener elementos ya existentes vinculados a la lucha y prevención contra el fuego, como los cortafuegos o los caminos.

Para ello han puesto en marcha actuaciones destinadas a facilitar este trabajo de pastoreo con los rebaños, apostando por ligeras acciones de desbroce para permitir la entrada y paso del ganado, proporcionar zonas de alimentación y la instalación de cercados para el manejo de las ovejas en las zonas que necesitan una limpieza más intensa.

Con este mismo objetivo se están seleccionando terrenos colindantes a los pueblos del Somontano en los que, junto con sus propietarios, crear huertos perimetrales que sirvan de barrera frente al fuego. Según indica la responsable de Turismo de la comarca, Pilar Lleyda, ya se cuenta con una veintena de parcelas que podrían destinarse a este fin y se está trabajando con ellos para abordar nuevos modelos agrícolas que permitan, además, fomentar el producto local. “Estamos encontrando una respuesta muy positiva de los agricultores y ganaderos de la zona", asegura.

De forma más o menos directa el sector primario se reivindica como un agente fundamental en la gestión de la naturaleza. "La agricultura siempre está presente cuando hace falta luchar contra el fuego", insiste Biarge.