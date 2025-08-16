Los alcaldes del anillo de Zaragoza, ante la falta de vivienda: "Es muy complicado retener a nuestros hijos"

Si Zaragoza está experimentando un auge demográfico importante, su área metropolitana no se queda atrás. La llegada de inversiones a localidades como Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro o Villamayor, por citar tres ejemplos, sumada a ventajas como las buenas y directas conexiones que ofrecen algunos municipios con la capital aragonesa (Utebo, Cuarte...) están convirtiendo estos enclaves como entornos idóndeos para mudarse. En cambio, quienes lo intentan se encuentran siempre con el mismo problema, la falta de vivienda.

Si la oferta de compraventas ya es limitada, la de alquiler es casi inexistente. Una situación compleja a la que los municipios y las administraciones intentan darle solución, aunque sin obviar la complejidad de la misión. Así lo admiten varios de sus alcaldes, como María Jesús Sariñena, regidora de Utebo, una de las localidades más tensionadas. "Todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Y la demanda es impresionante", afirma.

En el caso particular de Utebo, con unos 19.000 habitantes, Sariñena incide en el "atractivo" del municipio, alejado de ese cliché de "ciudad dormitorio". "La oferta cultural y deportiva durante todo el año se suma a las buenísimas conexiones con Zaragoza. Incluso hay quien trabaja en la capital y viviendo aquí tiene menos problemas de tráfico", añade.

Cuarte es otro de los municipios que comparten los mismos retos para sus 15.000 residentes. "Es muy complicado retener a nuestros hijos cuando quieren emanciparse", opina la alcaldesa Elena Lacalle, quien resalta otra característica particular que no tienen otros sitios cercanos. "Aquí se construyen muchas viviendas unifamiliares, lo que complica más poder alquilar un piso al uso".

Un desafío extendido

Pero el desafío se extiende más allá de las grandes localidades. En Cadrete, por ejemplo, el primer edil José Bellido recalca que el crecimiento actual "no tiene freno", pero admite que, pese a la amplia disponibilidad de suelos, es complicado que los constructores apuesten por invertir ahí. Esa falta de vivienda provoca que los pocos pisos que salen al mercado lo hagan a "precios inasumibles". "Antes teníamos cuatro o cinco viviendas al mes en oferta. Ahora podemos tener una o dos como máximo. No hay semana que no atienda a dos o tres personas que me llaman para interesarse por el pueblo", asegura.

Mientras, en Villamayor son conscientes de que la futura llegada del centro de datos de Azora (contra la que presentaron alegaciones, por cierto) también puede agravar los problemas actuales. "Alquiler apenas hay, porque esto es como un pueblo, con muchas casas más antiguas. Aunque la gente que venga a trabajar en el futuro creemos que acabará viviendo en Zaragoza por la cercanía. Es muy difícil lograr arraigos si no hay oferta", resume su alcalde, José Luis Mateo.