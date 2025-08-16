Contrastes climáticos en Aragón: «Hemos tenido que suspender los toros de fuego»

Ya ni siquiera el Pirineo está a salvo de las altas temperaturas de un mes de agosto especialmente hostil en la comunidad. Sin embargo, los lugares en los que las noches discurren por debajo de los 15 grados se convierten en refugios climáticos y en destino prioritario para un buen número de turistas que vacían las capitales durante el puente en busca de lugares en los que poder recurrir a una rebequita durante la noche.

El Pirineo, que también está notando el calentamiento global, es el destino preferente de los turistas que tratan de escapar de los sofocos. Es en Benasque donde se están registrando las temperaturas menores con 9,6 grados de mínima a las 7.30 de la mañana de este sábado. Y también han sido muy bajas las temperaturas nocturnas en Biescas, donde «se puede descansar por las noches», según dice la alcaldesa, Lorena Cajal.

Este año, además, los núcleos turísticos pirenaicos a la hora de atraer a miembros del team frío se ven beneficiados por las altas temperaturas que se están registrando en la zona norte de la cordillera, en plena vertiente francesa y espacio tradicionalmente más fresco. «Tenemos un lleno total», indica la regidora biesquense, que lamenta que por la alerta roja reforzada se han tenido que suspender los toros de fuego de las fiestas que están celebrando estos días. Un duro golpe para uno de los actos más demandados por la población. «Esperemos que puedan salir el último día», asume.

Un panorama sofocante repetido por toda la comunidad, pues aunque el miércoles fue el día con menos calor de la semana, excepto en lugares privilegiados las temperaturas no descienden ni durante la noche.

Otros de estos puntos están, además de en el Pirineo, en las sierras turolenses, donde igualmente se encuentran refugios climáticos muy solicitados. Es el caso de Cedrillas que en las últimas semanas ha marcado mínimas significativas. Una mínima de 14,1 grados que ha compartido con Teruel. Y, como dice el propietario de la casa de turismo rural Jarque, Juan Jarque, no hace que se tenga que dormir con una manta por encima pero por lo menos permite dormir con comodidad, algo que no se puede decir del resto del territorio. «La gente está buscando zonas frescas, pero este verano es complicado para todo el mundo», destaca. Sobre todo porque aunque baje la temperatura durante la noche (y en las noches de las fiestas han necesitado chaqueta en alguna sesión de orquesta), el resto de la jornada «hace mucho calor».

Con todo, Teruel no es toda la provincia un refugio climático, pues este verano la localidad de Híjar se ha titulado varias veces con el récord de marcar la temperatura más alta de España. Y este sábado repitió a las 17.00 horas unos agobiantes 41,5 grados, un dato muy cerca de los registrados en el Bajo Cinca en Fraga con una temperatura de 41,4 grados.

La previsión será igual de tórrida para este domingo en las capitales de provincia, donde las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 40 de máxima de Huesca, y los 17 y los 38 grados de Teruel y los 24 y los muy poco agradables 42 de Zaragoza.

Por esta razón la dirección general de Gestión Forestal va a mantener por lo menos hasta el martes el máximo nivel de alerta, la roja plus, sobre todo por el riesgo extremo de incendios. De hecho, alguna tormenta en el valle del Ebro podría complicar todavía más la situación.

Ante esta situación, y de acuerdo con la orden que publica este sábado el Boletín Oficial de Aragón (BOA), el Gobierno de Aragón establece una serie de restricciones como la prohibición de encender fuego en cualquier espacio abierto, la quema de rastrojos y restos vegetales, así como el uso de fuego en áreas recreativas, zonas de descanso o acampada.

También se prohíbe el uso de maquinaria que pueda generar chispas en montes o en una franja de 400 metros alrededor, las labores agrícolas con maquinaria, el uso de ahumadores en apicultura, arrojar objetos en combustión y celebrar espectáculos pirotécnicos.

Asimismo, quedan suspendidas las pruebas deportivas y actos públicos en entornos forestales, y se limita el acceso con vehículos a motor a las masas forestales salvo para vigilancia, extinción, gestión, actividades profesionales, acceso a propiedades, zonas urbanas o emergencias.