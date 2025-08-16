Las danas que asolan Aragón, en los ojos de un cazatormentas: "En verano son más fuertes y virulentas"

Víctor Torrecilla es el cazatormentas de Aragón. Él es un joven de la comunidad autónoma que se dedica a perseguir las tormentas con el objetivo de fotografiarlas y estudiarlas. Torrecilla sube las fotos de estos sucesos en su cuenta de Instagram tormentas_zgz que cuenta con un total de 4.244 seguidores. Él cuenta que este año se han vivido algunas muy fuertes e impresionantes y que ahora en verano es el momento donde ocurren de forma más virulenta.

El fenómeno de los cazatormentas era algo que solamente sonaba de las tierras estadounidenses por programas de televisión y películas. Sin embargo, en los últimos años y gracias a las redes sociales han sido varios los perfiles dedicados a esta materia que se han popularizado en España.

La cuenta de Torrecilla es una de ellas. Él explica que este año no ha podido a acudir a muchas tormentas, pero que a las que ha acudido ha notado que "han sido más impresionantes". Aun así, destaca que en su labor no importa tanto la intensidad de estas tempestades. "Por muy potentes que sean, para lo que yo hago no resulta clave que causen mucho destrozo o no. Muchas veces te encuentras con algunas que donde caen dejan muchos daños, aunque a mí no me dicen nada", desarrolla. Esto se debe a que no tiene que estar dentro de las tormentas. "Las persigo desde fuera, veo cuando nacen o cuando desaparecen y las voy siguiendo para ver hacia donde van", narra.

Supercélula capturada en Mallén en 2023 / Víctor Torrecilla

Aun así, el cazatormentas afirma que "cuanto más potentes son, es probable que sean más impresionantes para la vista, que es lo que a mí me importa". Torrecilla comenta que estos fenómenos como las Danas "se notan que han aumentado y que siguen en ascenso". "La gran mayoría de fenómenos que vemos ahora hace 20 años no se vivían de forma tan habitual. Ahora sí y se nota que cada vez tienen más intensidad", cuenta.

Verano, temporada de tempestades

Es ahora en verano, donde más tormentas interesantes hay, pero, al mismo tiempo, cuando hay más riesgo. "De junio a septiembre es la temporada de tempestades, sobre todo en el paso de primavera a verano y de finales de agosto a septiembre, es decir, en los contrastes de frío-calor y viceversa. Suelen tener más fuerza, está el mediterráneo caliente, hay más energía y son más virulentas", narra.

Ahora está a la espera, atento porque aunque Aragón este en plena ola de calor, después afirma que "suelen venir algunas tormentas y más si estamos llegando a finales de agosto". Una de las últimas que cazó fue la de Grisén donde casi le pilla. Esta fue la última Dana que asoló Aragón y dejo numerosas afecciones tanto en este municipio como en Tarazona o Pedrola. Otra que también casi le alcanza fue la de Quinto donde se vivió una fuerte granizada.

Para prepararse, Torrecilla observa mapas de predicciones atmosféricas con más de una semana de antelación para ver en qué zonas puede afectar. Sin embargo, es difícil de predecir porque son muy cambiantes. Es a falta de dos días de que lleguen cuando todo se vuelve mucho más específico y ya se puede trazar un plan. "Hay un factor de suerte y sorpresa muy importante. Puedes llegar al sitio y que se haya movido, que no nazca o que tenga cambios impredecibles. Por eso es importante conocer la zona y saberse mover por las carreteras", comenta.

Uno de los principales riesgos que tiene, además de que le alcancen las tormentas, es el irse moviendo al compás de ellas. "Intento conocer las zonas y las rutas que voy a tener que coger. Si te coge una y vas por según que carreteras secundarias puede pasar cualquier cosa", explica. Es por eso que, por ejemplo, evita ir a las que ocurren en la montaña, aunque afirma que alguna vez ha ido por el Maestrazgo.

El propietario de la cuenta tormentas_zgz cree que Aragón es uno de los mejores lugares para poder capturar tormentas. "En España seguro y eso que he estado también por Murcia y Albacete. Aquí por estadística es de las zonas con más tormentas y porque los espacios son muy buenos para fotografiarlas. Parte de Aragón son zonas llanas, sin bosques frondosos ni árboles que tapen la vista, hay carreteras rectas. En ese sentido puede recordar a América, pero sin tornados. En otros países de Europa las tendrán más virulentas e impresionantes, lo malo es que por sus paisajes son mucho más difíciles de capturar", concluye.