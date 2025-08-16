La espectacular ruta en Aragón que te lleva a una cascada de 20 metros de altura junto a un acogedor refugio de montaña

El Pirineo aragonés está lleno de posibilidades, desde rutas para subir a magníficos ibones hasta rutas para ver maravillosas cascadas. Aragón es un paraíso que cada vez está atrayendo más turistas.

Esta sencilla y bonita ruta se ubica en el parque natural de Posets-Maladeta, más concretamente en el Valle de Eriste, en el norte de la comarca de Ribagorza y en el noreste de Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Se conoce por ser la parte más oriental del Pirineo aragonés y abarca varios términos municipales, que también se pueden visitar: Benasque, Gistaín, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan.

Y entre las cumbres más elevadas que podemos encontrar, se encuentran estos dos "tres miles", el más famoso de todos, el Aneto, con 3.404 metros y el Posets o Llardana de 3.369 metros.

Desde la cascada hasta el refugio

Esta ruta es de nivel medio, lo que quiere decir que es para senderistas que busquen disfrutar pero sin la necesidad de subir grandes cuestas, aunque es importante tener buen físico para realizarla, porque tiene desnivel, y es perfecta para hacer en familia pero con niños ya mayores o en grupos de amigos.

Es de tipo lineal, es decir, de ida y vuelta por el mismo sitio, y tan solo tiene una distancia de 7 kilómetros. El tiempo estimado para realizarla en total es de unas 3 horas, aunque todo puede variar según seas tú o tú compañía. El desnivel positivo es de 500 metros. Las diferentes dificultades se estiman en: 2 de 5 en dificultad técnica y 3 de 5 en dificultad física.

El aparcamiento se encuentra junto a la cascada de Espigantosa, accediendo desde Eriste por pista asfaltada y luego pasaa ser pista de tierra. Aunque debes tener en cuenta esto: la pita de acceso en verano esta regulada, para no sufrir masificaciones, por ello, cuenta con acceso de autobús. Así que si sales desde el aparcamiento de Eriste deberas sumarle a la ruta unas dos horas y media más.

La ruta de la cascada de Espigantosa al Refugio de Orús empieza en la propia cascada y tienes que cruzar el rio Ésera por un puente, allí te adentraras en un bosque de pinos. A mitad del camino te encontraras con el puente de Presentet. Para finalizar y después de un desnivel llegaras al refugio de Ángel Orús, el cuál se encuentra enclavado en las montañas y con vistas al Valle de Eriste y al macizo del Posets.