García Page se despide en Ejea de un "amigo y compañero de fatigas" y Alegría de "un aragonés por los cuatro costados"

El socialismo aragonés y español presenta sus respetos a Javier Lambán, una voz crítica y propia dentro que se apagó este viernes. La ministra Pilar Alegría se ha despedido en Ejea de los Caballeros de un "aragonés por los cuatro costados", mientras que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, se ha acercado hasta las Cinco Villas para dar su último adiós al "compañero de fatigas y batallas", pero sobre a todo a "un amigo", tras el fallecimiento de Javier Lambán.

"Lo he sentido muy dentro. No solo éramos amigos, y eso hablar de amistad en política es una cosa difícil de pensar. Compartimos multitud de enfoques principios y valores. Fuimos compañeros de batallas y fatigas. Y hoy muchos nos proponemos honrarlo", ha destacado el dirigente socialista, representante como Lambán del ala más crítica de los barones.

El cáncer, un "punto de injusticia vital"

Page ha destacado la "capacidad intelectual" de una persona "muy cabal y honesta". Sin embargo, el toledano ha subrayado la coherencia que practicó durante su vida personal y politica. "Decir que una persona es coherente es una moneda que no tiene curso legal. No había enormes diferencias entre su vida personal y política", ha dicho Page, instando a los socialistas aragoneses a continuar el legado de un hombre que "quiso ayudar de verdad a su tierra, Aragón, y a España" desde la socialdemocracia y la Constitución.

El dirigente ha recordado su última conversación con Javier Lambán, acontecida hace apenas unos días, en los que hablaron sobre la "situación general del país". Page ha lamentado el "punto de injusticia vital" que supone que el cáncer se haya llevado la vida de un hombre al que ahora le tocaba descansar con la familia.

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha lamentado la pérdida de "un hombre bueno, mejor amigo, que ha marcado una época y nos servirá a todos de referente". "Fue un municipalista rural convencido", ha dicho.

Pilar Alegria: "Se dedicó en cuerpo y alma a Aragón"

La ministra portavoz y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha subrayado que Lambán fue "un aragonés por los cuatro costados" que puso Aragón "por encima de todo".

"Son días difíciles para los socialistas de Aragón y toda la ciudadanía de esta tierra. Su trayectoria ha demostrado que era un político que puso Aragón por encima de todo", ha expresado Alegría tras dar el pésame a la familia y allegados.

"Fue un aragonés por los cuatro costados, que defendió con vehemencia y coherencia unos valores que solima coincidir con los intereses de Aragón" ha señalado la ministra de Educación, que "más allá de las las divergencias", el socialista ejeano fue una persona "absolutamente franca y clara que se dedicó en cuerpo y alma a Aragón".

La secretaria de Organización del PSOE nacional, Rebeca Torró, también se ha acercado a Ejea en representación de una vía del socialismo español, la de Pedro Sánchez, con la que nunca comulgó Lambán. "Hemos querido acompañar a la familia y allegados. Lambán, desde las convicciones y principios socialistas, dedicó su vida a mejorar la vida de los aragoneses", ha destacado la dirigente.

También el expresidente aragonés Marcelino Iglesias ha querido trasladar su "pesar y tristeza" ante la pérdida de un presidente de Aragón con "convicciones profundas e inamovibles". "Le tocó gestionar está comunidad en unos años muy difíciles y la salud no le acompañó. Tenemos todos un gran recuerdo de este presidente", ha dicho Iglesias.