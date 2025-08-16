El Gobierno de Aragón y los municipios de más de 3.000 habitantes ultiman la promoción de cientos de viviendas asequibles

El ambicioso plan Aragón Más Vivienda, lanzado por la DGA en marzo de 2024 con la previsión de invertir 300 millones en distintos programas hasta el año 2030, sigue dando pasos. Dos ejemplos que ya han ido cerrándose competen a Zaragoza capital, donde se han impulsado más de 1.600 nuevos pisos de alquiler asequible (algunos ya en construcción), y a los 38 municipios más turísticos de la comunidad, donde se prevén edificar un mínimo de 455 viviendas destinadas a ampliar el parque público.

Otra pata del programa, el plan 700, ya ha sacado a la luz dos convocatorias para rehabilitar o construir pisos de esas mismas características en los pueblos más pequeños de Aragón. Y la intención del Ejecutivo autonómico es que septiembre sea el mes en el que se cierren los acuerdos para impulsar en torno a 1.000 viviendas asequibles en las 39 localidades de más de 3.000 habitantes.

Entre ellas están la gran mayoría de las ubicadas en el área metropolitana de Zaragoza, donde la escasa (y casi inexistente) oferta de alquiler, sumada a la elevadísima demanda, ha provocado que los precios se disparen hasta casi equipararse con los de la propia capital aragonesa. Una delicada situación para la que el plan +3000, también dentro del Más Vivienda, busca ponerle solución. Esta parte se divide en dos medidas, con el objetivo de poder impulsar a partir de 25 pisos públicos por municipio.

Pero, para construir todos esos inmuebles, es necesario que existan solares disponibles. Algo para lo que, en principio, estas localidades no tienen problema en encontrar gracias a su extensión, mucho más amplia que la que ofrecen los pueblos más pequeños en la comunidad. Ahí radica, de hecho, una de las razones por las que el plan Aragón Más Vivienda se ha dividido en lotes diferenciados en función de las características de cada población.

Y en ese paso es en el que se encuentran ahora tanto los ayuntamientos como el Gobierno de Aragón. En ese sentido, la mayoría de consistorios ya han elegido los solares que cederán a la DGA, desde donde reconocen que los acuerdos están en fase "muy avanzada".

Cesión de suelos

Utebo, Cuarte, Cadrete, María de Huerva, Villanueva de Gállego o La Muela son solo algunos de los ejemplos. En el primer caso, Utebo va a ceder una parcela con capacidad para acoger hasta 36 viviendas públicas de alquiler asequible, cifras similares a las de Cuarte, que va a ceder al Ejecutivo autonómico metros cuadrados con la capacidad de albergar en torno a una treintena de pisos públicos. También Cadrete y María se maneja en esos términos. En el primero, el ayuntamiento va a poner a disposición de la DGA hasta tres solares, uno que ya era de propiedad municipal y otros dos que acaba de adquirir. En total, cabrán otros 32 hogares de alquiler asequible.

Otros municipios, en cambio, están algo más lejos de cerrar las condiciones. En Villanueva de Gállego poseen un solar que ya ofrecieron al Gobierno hace dos años y están a la espera de una respuesta. Mientras, en La Muela están negociando la adquisición de un terreno privado muy extenso, donde se podrían edificar hasta 150 pisos, aunque la operación está aún en una fase primigenia.

Cabe recordar que la intención de la DGA es sacar estas licitaciones por lotes de 100 o 150 pisos para que sean más atractivas. Es decir, agrupando los terrenos geográficamente cercanos en entornos que superen los 50.000 habitantes, como sucede en el anillo de Zaragoza. En las localidades de más de 8.000 habitantes, Suelo y Vivienda asumirá el 50% de las promociones, y en las que tengan entre 3.000 y 8.000 censados se hará cargo de un 65% de las mismas.