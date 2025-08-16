Un joven herido en Ricla tras ser acuchillado en el cuello con una botella
El agredido ha sido trasladado al hospital Miguel Servet y la Guardia Civil investiga las causas del ataque
Un joven residente en Ricla ha sido apuñalado en el cuello con una botella en la tarde de este sábado. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el agredido, que ha sido trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza, se encontraba en la calle Rocasolano cuando ha sido abordado de forma violenta.
Los agentes de la Guardia Civil, que procedieron a detener al agresor, se encuentran en este momento investigando las razones del suceso. Según especulan los vecinos el origen de la disputa podría ser un ajuste de cuentas. Los testigos del apuñalamiento indican que tras el ataque el agresor arrojó la botella utilizada contra la víctima, de origen extranjero, al cercano río Jalón.
