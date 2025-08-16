Lambán según Javier: el lado personal del presidente a través de sus memorias

Cuando Javier Lambán perdió las elecciones autonómicas de 2023, dos pensamientos cruzaron su cabeza: ofrecer a Jorge Azcón gobernar a medias la legislatura y recoger en un libro su trayectoria política. Lo primero lo desechó, por imposible, lo segundo lo empezó a ejecutar unos meses después. Poco más tarde, una editorial preguntó al presidente aragonés –fallecido ayer en Ejea de los Caballeros a los 67 años– por la posibilidad de publicar esas memorias. Una emoción política fue la respuesta del jefe del Ejecutivo autonómico durante ocho años.

Desgranaba en su libro su relación con la enfermedad, esa que lo acompañaba desde hace casi una década y que ha llevado con la dignidad de quien la desprovee de la épica y la grandilocuencia. Solo así se entiende una revelación inédita hasta entonces: sufría esclerosis múltiple desde 2010.

Lambán convirtió sus memorias en mucho más que una autobiografía: son una suerte de manual para mirar a ese futuro que nunca quiso dejar de enfrentar. Entre septiembre y febrero desarrolló «un elemento de militancia» que le guio hasta el final de sus días. Admitía que disfrutó de recordar en especial su infancia y juventud. Esa crianza en las Cinco Villas, en las que el regadío se convirtió en elemento transformador, y esa formación universitaria en los días de vino y rosas de Barcelona que poco se parece a la capital que es hoy. En esos recuerdos en la Ciudad Condal se engloba «el profundo antiindepenentismo» con el que se movió siempre en política y en especial en los últimos años en ejercicio.

En esa adolescencia también cogía fuerza el fútbol, su deporte. «Soy un madridista tribal», llega a reconocer sobre un vicio casi al nivel de la literatura para el ejeano, que siempre tuvo a Alfredo Di Stéfano como referencia. Durante mucho tiempo, la Saeta Rubia fue el único elemento decorativo de su despacho en el edificio Pignatelli, en forma de fotografía.

No se olvidó nunca Lambán de quien le inoculó el veneno de la política. Sus memorias dejan claro que la culpa la tuvo Mariano Berges, alcalde de Ejea de los Caballeros y profesor. Ahí comenzó una andanza de concejalías, alcaldía y presidencias (provincial y autonómica) que le definieron como una de las figuras más importantes del inicio de siglo en la comunidad. Desde el anarquismo original hasta el socialismo de Felipe González, ese que le «subyugó» en la plaza de toros de Zaragoza tanto que le hizo cambiar el boicot por la afiliación. Ahí, en el albero, Lambán abrazó las siglas a las que siempre estuvo ligado y la corriente felipista que defendió hasta sus últimos días.

Atraviesa Una emoción política el complicado equilibrio de fuerzas que Lambán tuvo que dominar para llegar al Pignatelli. Un cuatripartito, en la segunda legislatura, al que la complicada organización interna se le sumó el tratamiento y solución de una pandemia mundial. Salvó la bola, en uno de los momentos de los que más orgulloso se sentía como presidente. También a golpe de pacto, con el diálogo social como base para que el fin de la pandemia no significase el fin económico de la comunidad. Entonces despegó aún más un territorio que Lambán y sus Gobiernos se empeñaron en poner en el mapa explotando nuevos recursos, como tan bien recoge en sus memorias.

Un texto que se convierte en glosario de personajes. Por sus páginas desfilan centenares de políticos que han protagonizado, en mayor o menor medida, la última década y media de Aragón y de España. Esa guerra interna eterna en el PSOE, que se empeña en abrirse en canal cada vez que debe elegir nuevo capitán de barco, es analizada por un Lambán que rechaza «la venganza» hacia Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno arrinconó al aragonés, castigado en sus últimos años en una mesa en la que solo se sentaba el castellanomanchego Emiliano García-Page. Esa soledad, inferioridad, la digiere Lambán, que afirma que el teléfono «ardía» por los mensajes de felicitación de compañeros al contradecir los mandatos de Ferraz en los cónclaves socialistas.

Entrevistado por este diario por la publicación de sus memorias, Lambán se definía tras releer su libro como «un individuo al que le gusta mucho vivir y que hasta la última mueca se esfuerza por ser feliz». Los dos últimos nombres, cronológicamente, son los más especiales para Javier Lambán, Vera y Ara, sus nietas. «Dos niñas que me vuelven literalmente loco. Por ellas daría la vida», aseguraba un hombre empeñado en «dejar un mundo en el que mis dos nietas sean inmensamente felices».