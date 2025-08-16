Último adiós a Javier Lambán en Ejea de los Caballeros

El velatorio por la muerte de Javier Lambán, expresidente de Aragón, comenzó este viernes a las seis y media de la tarde. Desde que se abrieron las puertas del Tanatorio Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, la familia del dirigente socialista fue arropada por centenares de vecinos, responsables políticos y destacados representantes de la sociedad civil aragonesa. Quienes quieran expresar sus respetos y acompañar a sus allegados pueden hacerlo este sábado entre las 10.00 y la 13.00 horas, cuando se celebrará un acto civil en el que el político fallecido a los 67 años será incinerado.

La familia del expresidente aragonés ha preferido llevar el duelo con discreción, razón por la que no se ha organizado capilla ardiente ni en Ejea ni en Zaragoza. El presidente Jorge Azcón asistió ayer tarde al tanatorio, acompañado por la vicepresidenta Mar Vaquero, el consejero Octavio López, la expresidenta del Gobierno de Aragón Luisa Fernanda Rudi y la diputada Ana Alós. El delegado del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, también se acercó a acompañar a la familia, así como otros socialistas aragoneses como Darío Villagrasa, la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, o Carlos Pérez Anadón, entre otros.

Azcón destacó que Lambán antepuso los intereses de la comunidad autónoma a "su propia salud". «Ha sido una persona coherente, valiente y sincera. Se le entendía perfectamente cuando hablaba», señaló el líder popular tras su llegada al tanatorio. «Javier se entregó a la comunidad en cuerpo y alma. La pasión con la que vivía la política es algo que tenemos que aprender los que nos dedicamos al servicio público», dijo el presidente.

Desde el Gobierno de Aragón se transmitió el "más sentido pésame" a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio. En señal de duelo, se han decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Al acto civil previsto este sábado en la sala del crematorio solo podrán asistir los allegados y un reducido número de autoridades.

Javier Lambán recibió el 23 de abril de 2024 la Medalla de Aragón, máxima distinción que otorga la comunidad autónoma, tras dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico como presidente. “Llevaré prendida esta medalla al corazón hasta el último día de mi vida”, afirmó entonces Lambán tras recibir la insignia de las manos de Jorge Azcón.