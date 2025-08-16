La lucha contra el fuego del operativo aragonés en León: "Nuestro trabajo es intentar que las llamas no entren en los Picos de Europa"

Los medios de extinción de incendios del Gobierno de Aragón desplazados a León, desde el pasado 14 de agosto, continúan trabajando en las labores de extinción del incendio forestal de La Uña, en el municipio de Acebedo, dentro de la comarca de Riaño. "Nuestro trabajo es intentar que las llamas no entren en el parque nacional de los Picos de Europa", destaca el técnico Alberto Sartaguda.

Las labores se centran en trabajos de contención de flancos hacia cabeza, con herramienta manual y fuego técnico --quemas controladas-- con el objetivo de lograr perimetrar el incendio que, en este caso, se encuentra en una zona de difícil acceso.

Desde la mañana de este sábado, parte del operativo ha sido desplazado para trabajar en las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina con dos autobombas, un agente de protección de la naturaleza y dos integrantes de las cuadrillas terrestres. Trabajan junto a un helicóptero del Gobierno vasco y un Foca.

En este caso la tarea de los bomberos aragoneses, según indica Sartaguda, es tratar de que las llamas no afecten al núcleo de población con el trabajo constante de las dos autobombas desplazadas. Las llamas ya han acabado en esta zona con más de 10.000 hectáreas en uno de los siniestros más grandes que se recuerdan.

Según ha indicados el propio Gobierno de Aragón, "destaca el esfuerzo y compromiso de los 32 componentes del equipo ' desplazados a León que siguen luchando contra el fuego "desde el amanecer hasta el ocaso".