Precariedad en la educación pública de Aragón: un tercio de los profesores interinos tiene jornada parcial

Todo el peso puesto sobre una palabra: precarización. Una precarización de la enseñanza pública que denuncian desde el Sindicato de los trabajadores de la enseñanza de Aragón (STEA) -"Está alcanzando máximos históricos", subrayan- al indicar que casi uno de cada dos profesores interinos tiene un contrato temporal, con datos a 31 de diciembre de 2024. Y no solo. El sindicato, en base a un estudio que ha realizado con los datos del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, sostiene también que un tercio de estos acuerdos laborales eventuales son a jornada parcial, la mayoría de ellos de Secundaria.

El portavoz de STEA Aragón, Tomás Sancho, pone cifras para evidenciar esta precarización. Según sostiene, la ley 20/2021 marca que, como máximo, en el conjunto de las administraciones públicas puede haber un 8% de contratos temporales. En Aragón, al cerrar el año, la cifra en educación alcanzaba el 46,8%, y una gran parte de ellos concentrada en la etapa de Secundaria. Según indican desde el sindicato, de las 3.931 plazas cubiertas por interinos que había en ESO en el curso que acaba de terminar, 1.303 eran a tiempo parcial. Es decir, un 33,1%.

También extiende la situación a Infantil y Primaria. En base a su análisis, desde STEA señalan que 444 de las 1.482 plazas cubiertas por docentes interinos en estas etapas corresponden a jornadas parciales, lo que se traduce en un 30%. “Son cifras altísimas que se traducen en bajos salarios y precarias condiciones laborales”, denuncian.

Para el sindicato, estos datos ponen de manifiesto que se produce “una precarización absoluta de personas con un alto nivel de formación” en la enseñanza pública. Más aun si se tiene en cuenta que la cifra de contratos de jornada parcial de profesores y maestros es tres veces superior a la de la Administración aragonesa, que está fijada en un 10,9%, y dos veces mayor a la del sector privado, que según el INE es de un 15%. Según los datos ofrecidos por STEA, las materias en las que más contratos parciales hay son Griego, con un 100% de los mismos; Alemán, con un 66,6%; Economía, con 52,4% y Filosofía, con un 50%.

La denuncia de STEA llega después de que el primer llamamiento a profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP) de Aragón, publicado el pasado miércoles 6 de agosto, se saldara con 212 vacantes. Sancho revela que, al conocerse este alto nivel de precarización, al sindicato no le “sorprende” que estas más de doscientas plazas no fueran solicitadas y que “las clases comiencen en septiembre en algunos institutos sin las plantillas al completo”. De hecho, recuerda que la cifra todavía puede ir a más porque en septiembre pueden surgir nuevas vacantes (bajas temporales, jubilaciones, etc.).

Cabe recordar que también la oposición de Educación, que se celebró el pasado 21 de junio y cuyos resultados fueron bañados en críticas por lo que los sindicatos tildaron como una “sangría”, también dejó casi 300 plazas sin cubrir en un momento en el que el déficit de docentes es una realidad acuciante en la comunidad.

Es precisamente en este déficit de docentes donde, indica Sancho, reside otra de los causas que precariza de la enseñanza pública, ya que en muchas ocasiones los interinos tienen que impartir asignaturas en las que no están formados. Sancho lo desarrolla: “A veces les faltan tres o cuatro horas para cumplir sus jornadas, pero las materias tienen un horario máximo, por lo que deben impartir otra. Por ejemplo, a un interno que da Educación Física unas horas a la semana pero le faltan dos o tres más para hacer su horario completo, lo meten a dar Música”.

Sancho indica que esto se da especialmente en materias como Matemáticas o Lengua Castellana y Literatura, donde faltan más docentes. “Es típico, por ejemplo, que un interino de Economía lo metan en Matemáticas, que andan muy mal… Eso sí, dará primero de ESO, que es más sencillo no Bachillerato”, apunta.

Falta de inversión en la educación pública

“Cuando no encuentran gente, todo vale”, desliza Sancho, que recuerda que hay un déficit de docentes de Secundaria y FP e insiste en la importancia de ofrecer condiciones adecuadas a los interinos. Así, para Sancho las soluciones a esta problemática pasan por “poner más dinero en la enseñanza púbica”. “Hemos perdido mucho poder adquisitivo: un 22% desde 2009. Es más de una quinta parte del salario”, subraya. La consecuencia es que las empresas privadas han contratado a una gran parte del profesorado, que obtiene en ellas mejores condiciones ya no solo económicas, sino también laborales. “Los salarios han ido a la baja y en el sector privado está la alternativa de ganar más y tener menos riesgos psicosociales”, apunta

Por eso, otra de sus apuestas para mejorar la calidad de la enseñanza pública es reducir las ratios. “Ahora hay mucha más pluralidad entre el alumnado que la que había antes”, indica. Pero, como recuerda Sancho, también para ello se necesita una mayor inversión en educación. “Antes era una profesión de prestigio y ahora hay mucha menos respeto hacia la figura del docente”, apunta, y añade: “Es muy complicado de gestionar”.