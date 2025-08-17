Todo Aragón sigue en alerta por calor, la Ribera del Ebro en nivel rojo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo la alerta de nivel rojo en la Ribera del Ebro por temperaturas que podrán alcanzar los 42 grados localmente, mientras que el resto de la comunidad aragonesa permanecerá en niveles naranja y amarillo.

Hasta 41 grados se esperan en el sur de Huesca y Bajo Aragón, 39 en Cinco Villas, centro de Huesca y la Ibérica zaragozana, y 38 en el Pirineo oscense, territorios donde está activada la alerta amarillo.

Además, hay nivel el amarillo en Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, donde se esperan temperaturas de hasta 36 grados.

Las alertas permanecerán activas desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche.

El lunes la alerta naranja se mantendrá en el sur de Huesca, por temperaturas de hasta 39 grados, y la amarilla en la Ribera del Ebro, donde se esperan 38 grados de máxima, así como en el Pirineo, centro de Huesca, Cinco Villas y Bajo Aragón, donde el mercurio subirá hasta los 36 grados, y en Gúdar y Maestrazgo por tormentas.

Aviso a las comarcas

Con motivo de la alerta roja, desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se han notificado estos avisos a las comarcas afectadas para que tanto los responsables de protección civil como los servicios operativos puedan adoptar las medidas de anticipación, prevención y preparación necesarias para evitar posibles impactos adversos o reducirlos en la medida de lo posible, ha informado la Dirección General de Interior y Emergencias.

Protección Civil recuerda que toda la ciudadanía es susceptible de sufrir trastornos ante las altas temperaturas, aunque hay grupos de personas que presentan mayor riesgo, como los mayores de 65 años; los bebés y niños pequeños; las personas que realizan actividades que precisan de gran esfuerzo físico; y las personas con problemas crónicos de salud, a los que hay que prestar especial atención durante estos días.

Por este motivo, a través de las redes sociales del 112 Aragón y del Gobierno de Aragón se están difundiendo tanto las previsiones meteorológicas como consejos de autoprotección ante altas temperaturas como beber agua con regularidad aunque no se tenga sed, mantenerse fresco, vestir ropa ligera y poco ajustada, usar gorro, gafas de sol y protección solar y evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

Zaragoza

Por otra parte, fuentes municipales han informado este domingo que, ante las previsiones de la Aemet, el Ayuntamiento de Zaragoza desactivará el Plan de Emergencias Municipal meste lunes, 18 de agosto, a las 8.00 horas.