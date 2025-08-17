Los Bomberos ultiman la extinción del incendio declarado en el polígono PTR de Zaragoza
El fuego originado este sábado en una zona de almacenado de neumáticos generó una cortina de humo visible en toda la ciudad
Los bomberos de Zaragoza concluirán, a lo largo de este domingo, el servicio de extinción del incendio declarado este sábado en unas naves de almacenamiento de neumáticos en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), en el término municipal del barrio rural de La Cartuja, tras haber permanecido toda la noche para controlar que las llamas no se reproduzcan.
El humo ha sido visible durante todo el sábado en Zaragoza porque los bomberos han dejado quemar el material neumático y espumas de poliuretano. No se han producido afecciones al resto de plantas del PTR ni riesgo de que se propague a otras industrias.
El fuego se han declarado en torno a las 06.30 horas de este sábado y hasta el lugar se ha desplazado con una dotación de tres autotanques, dos nodrizas, brazo articulado y ambulancia y un vehículo de mando.
Se trata de una zona con neumáticos apilados que ha provocado una columna de humo muy visible, incluso en Zaragoza, por este incendio localizado en una zona que ya se había quemado anteriormente. Las labores de extinción se han visto beneficiadas por la ausencia de viento.
