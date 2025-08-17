CCOO denuncia que no existe un plan especial de vigilancia para evitar incendios forestales en Aragón

La sección sindical de CCOO en el Gobierno de Aragón ha criticado que a pesar de declararse por primera vez en la comunidad la alerta roja plus para evitar que se produzcan incendios forestales, el Ejecutivo autonómico no ha organizado servicios de vigilancia específicos. Para el sindicato “se establecen prohibiciones a la ciudadanía pero se olvidan de reforzar los medios humanos para proteger nuestros montes”.

Desde CCOO señalan que por primera vez se ha declarado en Aragón, y además para todo el territorio, la alerta roja Plus por peligro de incendios forestales, estableciéndose distintas prohibiciones, como realizar labores agrícolas con maquinaria o acceder al monte con vehículos a motor.

Desde el sindicato denuncian que, sin embargo, el Gobierno de Aragón "no ha organizado un dispositivo especial de vigilancia", a realizar por los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), para comprobar que estas prohibiciones se cumplen. También aseguran que tampoco ha recibido este colectivo profesional instrucciones para llevar a cabo un control más exhaustivo que el que realizan en una jornada habitual de trabajo.

Denuncia por la reducción de plantilla

A esto hay que sumar, según la organización sindical, “la reducción de personal que, gota a gota, se ha ido produciendo en el colectivo de APN, quienes se encargan de las tareas de vigilancia del medio natural”.

El sindicato afirma que su número se ha ido reduciendo paulatinamente y que “si a finales del siglo XX existían en Aragón 400 APN, en la actualidad su número se ha reducido a 360, provocando que Aragón sea la comunidad autónoma con mayor número de hectáreas forestales a controlar por cada agente: unas 7.300, frente a las 5.500 de Andalucía, por ejemplo”.

Para CCOO la declaración de la alerta es, por tanto, “un lavado de cara del Gobierno de Aragón que no busca tanto evitar que se produzcan grandes incendios forestales como eludir responsabilidades si alguno tiene lugar, decretando limitaciones que de poco sirven si no se tiene intención de controlar su cumplimiento”.

"El Gobierno de Aragón establece prohibiciones para la ciudadanía, pero se olvida de una cuestión importante: reforzar los medios humanos que protegen nuestros montes frente a los incendios forestales”, concluyen desde la central sindical.