CHA reclama limitar en Aragón la venta de bebidas energéticas a menores

Los aragonesistas instan al Ejecutivo autonómico a seguir los pasos de Galicia y "no quedarse atrás" en la materia para proteger la salud de los jóvenes

Isabel Lasobras, la portavoz de CHA en ha comision de Sanidad de las Cortes de Aragón.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha pedido que la reciente decisión del Gobierno gallego de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, sirva al Gobierno aragonés para que "no se quede atrás ante un problema que también afecta de forma alarmante a la juventud".

Desde CHA han recordado que ya presentaron una iniciativa en el pleno de las Cortes de Aragón en 2023, aprobada por los grupos parlamentarios, solicitando, precisamente, medidas para limitar el acceso de los menores a bebidas energéticas, incluyendo campañas de sensibilización, regulación de la venta y control en centros escolares.

Los datos son "preocupantes", ha dicho CHA al señalar que el 46,2% de los estudiantes aragoneses de 14 a 18 años ha consumido bebidas energéticas en el último mes.

La comunidad médica aragonesa ha alertado con claridad sobre los riesgos que suponen estas bebidas: taquicardias, trastornos del sueño, irritabilidad y otros efectos negativos sobre la salud física y mental de los menores.

Por ello, CHA ha exigido que se avance con urgencia en la puesta en marcha de una normativa aragonesa que limite la venta de bebidas energéticas a menores, siguiendo el modelo normativo que están avanzando otros territorios, y que se refuerce la educación y prevención en entornos escolares y familiares.

