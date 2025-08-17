La desconocida ruta de las cuatro cascadas entre Guadalajara y Zaragoza

Los entornos acuáticos ganan protagonismo en verano ya que se convierten en refugios climáticos. Las cascadas son uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza, pero poder contemplar una no es nada fácil. Y es que no todos los ríos cuentan durante la totalidad de su curso con un fuerte desnivel que dé lugar a un espectacular salto de agua. Sin embargo, Aragón es una comunidad agraciada con las cascadas y los turistas pueden encontrar algunas preciosas en las tres provincias.

La cascada más famosa de Huesca es la Cola de Caballo en el corazón del Parque Nacional de Ordesa. Mientras, en Zaragoza, está la cascada de La Caprichosa en el Monasterio de Piedra y la del Molino de San Pedro es sin duda la más popular de Teruel. SIn embargo, hay otros bellísimos saltos de agua repartidos por todo Aragón que han logrado escapar de los grandes focos.

Los aficionados a las cascadas pueden descubrir hasta cuatro espectaculares saltos de agua distribuidos en la misma carretera que discurre entre las provincias de Zaragoza y Huesca. La primera parada de esta desconocida ruta comienza en Villel de Mesa a la que podrás llegar desde la A-2 cogiendo un desvío en Ariza. Este pueblo alcarreño está presidido por un castillo roquero, pero su reina es sin ninguna duda la cascada del Pozo Galano en el río Mesa. Se trata de un estrechamiento del río y que en forma de garganta y con cascada lo atraviesa para seguir su curso.

Siguiendo el cauce del río Mesa camino de Aragón tendrás que hacer una parada obligatoria en otro pequeño pueblo de Guadalajara como Algar de Mesa donde encontraremos otra joya acuática como La Chorrera del Mesa donde el agua esculpe la roca y da vida al paisaje. La cascada está formada por múltiples chorros que caen sobre un tapiz de musgo y roca y fue utilizada durante muchos años por la central hidroeléctrica de la localidad para poder tener suministro.

Cañones con buitres

Continuando por la carretera pasarás en pocos kilómetros a territorio aragonés y volverás a tener que hacer una parada obligatoria econ tu coche. El pueblo zaragozano de Calmarza situado en pleno cañón del río Mesa es tu siguiente destino. Este pintoresco pueblo está asentado sobre un abrupto espolón con la iglesia de la Asunción como enclave principal sin salir del casco urbano.

El río vuelve a dejar una espectacular imagen en la parte baja del pueblo con la cascada conocida como El Pozo Redondo. Hay una pequeña plataforma con mirador para contemplar esta obra de arte de la naturaleza. Además, el entorno de Calmarza te ofrece parajes interesantísimos continuando tu camino hacia Jaraba como son los cañones del río Mesa. Unas magníficas formaciones calizas con impresionantes cortados que sirven de hábitat de distintas especies de rapaces, como el buitre leonado. Si eres amante de las aves, no dejes de visitar el magnífico mirador de los buitres.

El Pozo Redondo de Calmarza / TURISMO DE JARABA

Tras recorrer el cañón del Mesa, el visitante llega a Jaraba, una localidad conocida mundialmente por sus balnearios. Sin embargo, esta localidad no será tu última parada ya que tu viaje debe continuar en dirección a Ibdes y el embalse de La Tranquera. En este pequeño pueblo, con una preciosa iglesia rojiza en honor a San Miguel Arcángel, vamos a encontrar la cascada más espectacular del recorrido: el salto de la Paradera.

Esta cascada está situada a las afueras de la localidad junto a otro punto muy turístico como la gruta de Las Maravillas. La Paradera es una cascada que nace de una pequeña presa construida para alimentar una central hidroeléctrica construida en el siglo XIX, en funcionamiento hasta la década de los sesenta del siglo XX. Hay incluso una pasarela elevada para observar la caída del agua y en la zona hay un par de mesas para hacer picnic. El agua del río se precipita en una amplia cascada que desemboca en la parte más profunda, a modo de pequeño desfiladero, y la vegetación inunda las márgenes convirtiendo el espacio en un auténtico vergel salpicado por las gotas de agua que manan del salto.