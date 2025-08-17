Ejea de los Caballeros, el Camelot de Javier Lambán

Ejea llora la muerte de uno de sus caballeros. En una de las Cinco Villas halló Javier Lambán su Camelot, el lugar al que fue a morir, el sitio del que nunca quiso salir. El socialista hizo auténtico proselitismo de su ciudad natal, donde cultivó camaraderías que perduraron en el tiempo y consolidó las amistades venideras. Allí era habitual ver al expresidente desempeñarse en las tareas cotidianas desprovisto del traje oficial: la compra en el supermercado Alcampo debajo de su casa, los paseos con las nietas por la Ciudad del Agua y las cenas en La Claketa en sus años de Gobierno, alguna que otra finalizada en aquellas noches de juventud en el Mapachu o en el Morenín, recuerdo de los días de vino y rosas.

Dicen quienes lo trataron en la cercanía que utilizaba su arma predilecta, la palabra, con igual precisión en la política y en la cotidianeidad. "Era un habilísimo conversador", destaca Carlos Pellejero, del que podría decirse que es director del Centro de Estudios de las Cinco Villas, pero que fue, ante todo, un amigo. "Desde los años 80 dedicó su vida a la política, pero para mí lo más significativo fue el aspecto humano. Dentro de ese humor socarrón que tanto le caracterizaba, era muy fiel con los amigos, un gran conversador y alguien del que te podías fiar para recibir consejos sobre lecturas", señala.

Esa habilidad para la dialéctica la compartía con los ancianos de la residencia de mayores, que visitaba con asiduidad hasta el fallecimiento de su padre, a los 97 años, en 2020. En esas conversaciones buscaba aprender de la memoria colectiva, sobreponerse al olvido que lleva a cometer de nuevo errores conocidos. Sobre ello reflexionaba en sus largos paseos en los que "daba cierto aire de andar despistado, como si fuera en otra galaxia". Sus pasos solían encaminarse hacia la Ciudad del Agua, uno de los espacios de los que se sintió más orgulloso de fomentar para la transformación de su ciudad.

Uno de los lugares más frecuentados por Lambán era, sin embargo, el ayuntamiento. Cuenta Pellejero que no había más rutina en la vida de Lambán más férrea que el trabajo. "Pasó allí más tiempo que el conjunto de los funcionarios", bromea Pellejero. "Cantidad de domingos, nada más comer, cuando era la hora del café, se iba al ayuntamiento y allí se encerraba a practicar su rutina favorita, que era trabajar, ya no solo en asuntos municipales, sino en artículos de opinión, escrituras y lecturas", recuerda.

La Claketa, la mesa redonda de Lambán

En sus últimos años de vida, que coincidieron con las dos legislaturas al frente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán encontró a escasos cien metros de su casa su particular mesa redonda. En la gastrotaberna La Claketa, ambientada con las reliquias del antiguo cine-teatro de Ejea, el socialista contaba con un reservado donde se reunían los consejeros de sus Gobierno y convidaba a amigos y conocidos a los que convencía de visitar la cabecera de las Cinco Villas. Quizás era precisamente la decoración cinéfila, una de las grandes pasiones del socialista, en especial los clásicos, lo que atrajo por vez primera a Lambán al establecimiento.

Rebeca Vericat, aún emocionada tras dar el último adiós a Javier Lambán, en La Claketa, el bar que regenta en Ejea. / Jaime Galindo.

"Se hizo cliente habitual y poco a poco fuimos cogiendo confianza", cuenta Rebeca Vericat, que regenta el establecimiento desde hace casi una década. "Recuerdo el día en el que lo nombraron hijo predilecto, en el año 2020. Lo celebró con Mayte Pérez, con Joaquín Olona, con Mariví Broto y con la alcaldesa de Ejea, entre otros. También alguna cena con Joaquín Carbonell", recuerda. "La última vez que nos vimos fue hace tres semanas, que vino a comer con las nietas. Ya cambiaba las cenas, que era de lo que más disfrutaba, por las comidas... Le gustaba la comida de la tierra, el buen tomate, y su copa de vino Rioja, por supuesto. También la morcilla, aunque ya la última ración se la llevó para terminársela en casa", apunta Vericat.

El reservado del restaurante La Claketa, donde Lambán cenaba en la intimidad con consejeros y amigos. / EL PERIÓDICO

Las calles de Ejea son las que recordarán al Lambán menos político, aunque allí inició su trayectoria política en el año 1983, motivado por el entonces alcalde Mariano Berges, que bien podría ser el Merlín de esta historia. Lambán llegó a ser regidor del municipio entre 2007 y 2014, un "honor" que llevó tan prendido en el pecho como el de la presidencia del Gobierno de Aragón. En Ejea se queda la impronta de una vida caballeresca, la de Javier Lambán, cuya Excalibur defendió siempre los principios de la villa y de Aragón.