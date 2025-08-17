Los empresarios de Malpica reclaman más buses ante la llegada de Inditex

Todavía no está a pleno rendimiento, pero el volumen de tráfico de vehículos y camiones que generará la apertura del macrocentro logístico de Inditex en el polígono de Malpica «preocupa» a los empresarios y alcaldes del entorno. Las actuales vías de acceso, la N-II y la A-2, tendrán que absorber la llegada y salida de cientos de vehículos de los nuevos trabajadores del centro, ya que esta será la opción mayoritaria de traslado que plantea la compañía, que por ahora solo contempla en su plan de movilidad la oferta de dos autobuses de ida y vuelta a Zaragoza por cada turno. Todos los actores afectados consideran que será necesario «reforzar el transporte público» y también la movilidad interna del polígono para hacer frente a este nuevo reto industrial y de movilidad. También piden, empresarios y alcaldes, que el gigante de la moda extienda su oferta de vehículos de empresa para poder cubrir parte de los trayectos con vehículos de gran capacidad y sacar turismos de la carretera.

Desde la asociación de empresarios del polígono Malpica insisten en que hace falta más transporte público al centro industrial. «La línea 60 y la línea 32, que llegan hasta Santa Isabel y se quedan a 700 metros del polígono, tendrían que reforzarse en horas punta y alargarse hasta el centro industrial», señala Francisco Murillo, su presidente. «Las líneas 211 y 214 solo entran en la parte del polígono cercana a La Puebla de Alfindén. Lo hacen casi como un favor, por dar un poco de servicio, pero eso no sirve a todos los trabajadores y todo el mundo acaba yendo en vehículo privado, y no hay aparcamiento», lamenta. «Si la gente tuviera acceso a un buen transporte público, no iría en su coche», considera.

Las filas en hora punta ya suceden, de entrada y de salida. Y, a pesar de la nueva rotonda, desde la asociación de empresarios son conscientes de que la llegada de Inditex alargará las ya habituales filas. «En las salidas de los turnos estará el problema, y con el movimiento de 150 camiones al día de Inditex, se complicará todo más», considera Murillo.

Asimismo, desde la asociación denuncian la peligrosidad de los peatones que recorren un tramo de carretera hasta llegar al polígono. «Pensamos que la solución de poner más transporte público sería asequible», recalca.

«¿Y los vecinos?»

La alcaldesa de La Puebla de Alfindén, Pilar Villanueva, centra su preocupación en las afecciones al tráfico que tendrán sus vecinos con la esperable congestión de los accesos tras la llegada del gigante de Inditex. «Me preocupa muchísimo el transporte en los distintos municipios porque si van a venir a trabajar 1.000 personas, coparán los buses que llegan al pueblo y los vecinos perderán servicios», vaticina. «Me preocupa que se agraven nuestros problemas de comunicación con Zaragoza», confiesa Villanueva, que reclama a la empresa que extienda su plan de movilidad con más autobuses por turno para dar respuesta a la plantilla y no saturar las vías de vehículos. «No quiero que mis vecinos se vean perjudicados por ninguna empresa. Creo que Inditex podría poner más autobuses; empresas mucho más pequeñas lo hacen», recalca. Igual que Murillo, recalca que los problemas principales se producirán en las «horas punta», coincidiendo con entradas y salidas de los turnos de trabajo.

También desde la asociación de Empresarios de La Puebla de Alfindén, con el polígono colindante a Malpica, creen que sería clave mejorar las conexiones por transporte público. «Las carreteras y los accesos son los que hay y es muy difícil adaptarlos de un día para el otro, pero se deberían ampliar horarios y líneas de bus», señala Carlos Querol, gerente de la entidad.

Además, recuerda una reivindicación histórica: que se mejore la movilidad interna de Malpica, así como los espacios para los peatones y los carriles bici. «A las 17 horas, en la rotonda de Santa Isabel ya se hacen unas filas tremendas. Pues irá a más», lamenta, y vuelve a reclamar «más transporte público» para dar soluciones. «En dos o tres años, con la llegada del centro de datos a La Puebla, será necesario acompasar el desarrollo industrial al transporte público. Lamentablemente, solo pondrán solución cuando se vea el problema y haya habido algún accidente», denuncia.

Fuentes del Consorcio Metropolitano de Transporte de Zaragoza señalan que son «conscientes» de la problemática en Malpica y que están «abiertos a estudiar con la empresa, si esta lo estimara, algún tipo de refuerzo que cupiera en base a alguna modificación del contrato sin alterar su naturaleza». Con todo, recuerdan que en los casos de grandes empresas con un número elevado de trabajadores «son las propias compañías las que suelen establecer el plan de transporte para favorecer la movilidad de sus plantillas». Y señalan que hace menos de un año se reforzaron líneas como la 211 con paradas en los polígonos.