Ignacio Hermoso, un zaragozano en la sala de máquinas de la política científica: "Me encantaría ver que Aragón despunta como potencia europea"

Probablemente Ignacio Hermoso, mientras crecía en su casa familiar de la calle Luis Vives de Zaragoza, nunca se imaginó poder llegar a estar rodeado de ciencia ni en las más altas esferas de los ministerios estatales. Pero una mezcla "entre azar y trabajo" le han ido abriendo caminos que, para muchos, quedan lejos de lo imaginable. El que fue un modesto estudiante de Derecho en la Universidad de Zaragoza hace ya 20 años, ostenta hoy (desde 2018) el cargo de secretario general técnico en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades junto a la ministra Diana Morant.

Para mantener una conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Hermoso coge el teléfono con tono enérgico desde Aragüés del Puerto, un pueblo ubicado en la provincia de Huesca en el que sus padres tienen una segunda residencia y al que acude para aislarse del ruido de la capital. Allí, en Madrid, se encarga como jurista de la elaboración normativa, el paso previo a la aprobación de las leyes en el Consejo de Ministros, así como de gestionar las más de 60.000 solicitudes que la ciudadanía deposita en el Ministerio cada año, sobre todo en materia de inversión.

"Este es el Gobierno que más ha invertido en ciencia de la historia, pero la principal crítica es la falta de inversión tanto en ciencia como en universidades, sobre todo para crear carreras atractivas para la gente. Desde la pandemia, se ha vuelto más evidente la necesidad de invertir en investigación", explica Hermoso, quien trabaja codo con codo con la cara visible de la ciencia en España: Diana Morant. "Es cercanísima y una persona con las cosas muy claras. Creo que ha apostado por una cosa muy difícil, que es la ciencia y nos tiene muy presentes", relata este técnico, y en un tono desenfadado asegura que, como buena valenciana "debe cuidar bien a nuestra tierra", ya que ambas comunidades forman parte de la Corona de Aragón.

Para llegar donde está hoy, este zaragozano opositó para un cuerpo "raro": el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE), que actúan como "bisagras" entre lo político y lo público. Hermoso lo define como una especie de "traducción del lenguaje político a cosas realizables". Por ejemplo, la Ley de Tabaco de 2010, en la que participó de manera indirecta cuando formaba parte del antiguo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o la reforma de la Ley de Ciencia de 2022, en la que ha estado a la cabeza en la parte jurídica antes de su aprobación y por la que "se han mejorado carreras científicas y creado nuevos contratos laborales indefinidos".

Su última aventura fue la de redactar la normativa previa a la creación de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses 2026-2027-2028, unos hitos a los que Aragón no le son lejanos. De hecho, el 12 de agosto de 2026 se podrá presenciar este eclipse total desde más de 600 municipios de la comunidad.

Precisamente si algo es Hermoso, según deja entrever, es un aragonés de pura cepa; "embajador" de su tierra allá a donde va. Y es que, está convencido de que algún día volverá definitivamente, no solo por la nostalgia de sus raíces, ni porque sus "librerías de referencia", Antígona y Cálamo, estén en su ciudad natal. "Madrid parece cegar, pero donde se cambian las cosas es en el territorio", sostiene. Hermoso ve el panorama científico en Aragón de manera muy optimista, y se basa en la apuesta por "la tecnología de datos" para afirmar que, de aquí a cinco años, le encantaría "ver que Aragón despunta como potencia científica en Europa".

En lo que respecta al ámbito universitario, este zaragozano pone sobre la mesa dos nombres: el de la actual rectora, Rosa Bolea, y el de la consejera del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, con las que mantiene una relación "excelente", algo que acompaña añade a una "política científica" territorial del mismo calibre, ya que Aragón "ha participado en proyectos de colaboración y en planes complementarios". Zaragoza siempre ha sido su casa, tanto que Hermoso visita su ciudad al menos "una vez al mes" y el año pasado lo pudo hacer con motivo de la apertura del curso universitario.

Estudiante del colegio británico y ligado siempre a muchos campos, desde la sanidad, pasando por la ciencia y también por la cultura (ya que también trabajó para el Teatro Real), actualmente Hermoso, pese a no ser la cara política del que para él es "el ministerio de la economía del futuro", ostenta un cargo que le permite palpar las necesidades del ciudadano para ponerlas en un papel que el día de mañana puede convertirse en un real decreto o en una ley que cambie de manera tangible la realidad. Algo importante, asegura Ignacio Hermoso, si se tiene en cuenta que "sin ciencia, no hay nada".

