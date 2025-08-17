Un incendio en un piso de Zaragoza deja un herido muy grave por un infarto e inhalación de humo

Los bomberos han rescatado a un hombre de mediana de edad del fuego originado en una vivienda de la calle Pablo Iglesias. Presenta un pronóstico muy grave y está ingresado en la UCI del Servet

Un momento de la intervención de Bomberos de Zaragoza en la calle Pablo Iglesias.

Un momento de la intervención de Bomberos de Zaragoza en la calle Pablo Iglesias. / EL PERIÓDICO

Zaragoza

Un zaragozano de mediana edad se debate entre la vida y la muerte tras ser rescatado de un incendio en su piso de la calle Pablo Iglesias, en el barrio del Actur. El hombre está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Servet tras haber sufrido un infarto. El pronostico es muy grave, dado que a la afección cardíaca se suma una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han recibido minutos antes de las dos de la tarde un aviso por un fuego detectado en una vivienda del número 29 de la citada calle, cerca del hipermercado. La intervención ha permitido sacar al único habitante del inmueble y trasladarlo al centro hospitalario en una ambulancia. Mientras tanto, los efectivos han podido apagar las llamas y evitado la propagación del fuego, por lo que no se ha requerido el desalojo del edificio, según apuntan fuentes oficiales del consisorio zaragozano.

Sin embargo, la presencia de humo en el edificio sí ha motivado la salida motu proprio de los vecinos, alarmados por la presencia de los bomberos y el olor a quemado. La investigación continúa abierta para dilucidar la forma en la que se originó el fuego y la sala donde empezó. El complejo cuadro clínico que enfrenta el hombre obliga a mantenerlo bajo una estricta vigilancia médica en la UCI del Servet.

En paralelo, los bomberos de Zaragoza han trabajado a lo largo de este domingo, el servicio de extinción del incendio declarado este sábado en unas naves de almacenamiento de neumáticos en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR), en el término municipal del barrio rural de La Cartuja, tras haber permanecido toda la noche para controlar que las llamas no se reprodujeran.

El puente de agosto pone a rebosar el sector turístico aragonés

Un incendio en un piso de Zaragoza deja un herido muy grave por un infarto e inhalación de humo

Una motorista resulta herida muy grave tras chocar contra un jabalí en Tarazona

Muere un trabajador agrario en Calatayud por una caída en bici

Así es el piso a la venta con piscina más barato de Zaragoza: terraza y plaza de garaje por menos de 200.000 euros

Los Bomberos ultiman la extinción del incendio declarado en el polígono PTR de Zaragoza

CHA reclama limitar en Aragón la venta de bebidas energéticas a menores

CCOO denuncia que no existe un plan especial de vigilancia para evitar incendios forestales en Aragón

