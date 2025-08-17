La llegada de nuevas industrias evidencia la falta de infraestructuras en polígonos
La federación de áreas empresariales de Aragón alerta de que la expansión de estas zonas no va aparejada de una mejora de sus accesos y reclama implicación de las compañías en el desarrollo de viales
Aragón vive un goteo de anuncios de inversiones milmillonarias en distintos puntos de la comunidad, con la llegada de numerosos centros de datos y de macrocentros logísticos que van a transformar especialmente el tráfico y las conexiones en el entorno metropolitano de Zaragoza. Todo ello sin que haya una previsión, a corto plazo, de ampliar algunas redes de transporte que se verán tensionadas con las llegadas de estos nuevos proyectos, y sin que se comprometa a las propias empresas a participar en la expansión de esas redes necesarias para desarrollar sus proyectos empresariales.
Es lo que reclaman desde la Federación de áreas empresariales de Aragón, donde creen que el desarrollo de infraestructuras debería ir aparejado al impulso de nuevas inversiones. Si no, denuncian, el desarrollo urbanístico «siempre va a remolque» de los grandes proyectos industriales y «llega tarde», con el riesgo que implica la congestión del tráfico en términos de seguridad vial y accidentes. Por eso demandan, incluso, cambios en la normativa que obliguen a las grandes empresas a implicarse en la adaptación de las carreteras e infraestructuras al volumen de trabajadores que van a tener que trasladar.
En los próximos años, Inditex desembarcará en Malpica; Villamayor se rodeará de los centros de datos de Grupo Costa y de Microsoft; Figueruelas vivirá la llegada de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL; y en Épila culminará la instalación de BonÀrea, entre muchos otros proyectos tecnológicos en El Burgo de Ebro, Huesca o Calatorao. Además, en los próximos meses, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha deslizado que llegarán nuevas inversiones por unos 4.000 millones de euros. Es decir, más proyectos, en una ubicación aún por definir, para tensionar la red de infraestructuras existente.
La revitalización de Plaza
Además, en los próximos años se revitalizará el entorno de Plaza, con la recuperación de su zona comercial, reconvertida en Plaza Park. Y la propia plataforma logística aguarda la llegada de varios proyectos, algunos congelados a la espera de que lleguen los permisos necesarios.
«No se están preparando las infraestructuras necesarias para dar respuesta a todos los proyectos que van a llegar». Así de categórico se expresa Ángel Millán, gerente de la federación de áreas empresariales de Aragón, que reclama un «cambio normativo» para que la llegada de grandes proyectos «no acabe perjudicado a terceros». «Creo que haría falta que las empresas que vayan a hacer una importante inversión, cuando presenten sus proyectos, expliquen también cómo van a gestionar su influencia en el entorno. Hay una docena de proyectos de centros de datos y para ninguno de ellos se prevén mejoras en la accesibilidad», lamenta.
Hay ejemplos paradigmáticos que acabarán transformando la circulación, los accesos y el tráfico en las zonas en las que acabarán instalándose. Es el caso de la llegada de Inditex al polígono Malpica, donde actualmente circulan unos 5.000 vehículos diarios, pero esta cifra se puede ver duplicada con el desembarco del gigante de la moda, que llevará aparejado, además, el movimiento de 150 tráileres al día. «Hay preocupación en Malpica porque no estamos convencidos de que la nueva rotonda pueda dar respuesta a toda la movilidad que se va a generar», explica. También hay incertidumbre ante los efectos de los centros de datos en el entorno de Villamayor de Gállego o Villanueva. «No hay nada contemplado para mejorar la accesibilidad», añade Millán.
La llegada de Inditex a Malpica
Por el contrario, hay ejemplos de llegadas de gigantes industriales que han crecido a la par que las infraestructuras. Millán pone el ejemplo de BonÀrea. Para su desarrollo en el polígono de Épila, se pensó en un acceso desde la autovía «y no se prevé que haya grandes problemas de tráfico, porque la carretera lo absorberá». Con la llegada de Inditex a Malpica, recuerda que la adecuación de la rotonda que se ha realizado «ya estaba prevista antes», y reclaman una mejora de los accesos y un plan de movilidad más ambicioso por parte de la empresa ante el previsible cuello de botella que se formará.
Así, desde la asociación se preguntan «cuáles van a ser los efectos perversos de la llegada de tantos grandes proyectos industriales» y apuntan a un «perjuicio» a los trabajadores y empresarios que ya estaban instalados anteriormente. «No tenemos noticias por parte del Gobierno de España de que vaya a haber mejoras en las infraestructuras, y ya se sabe que cuesta muchísimo impulsar carreteras y ramales», lamenta. Hace apenas un mes se abrió el falso túnel en la A-68 después de «años de reivindicación». «Las infraestructuras no se improvisan y vamos, otra vez, tarde», denuncia Millán.
Plaza aguarda la apertura de puente Turiaso para resolver sus problemas
El polígono Plaza es el que soporta un mayor volumen de vehículos en sus accesos y, después de años exigiendo respuestas, desde la Asociación de Empresarios de Plaza (Aepla), consideran que el problema está en vías de solución. La alternativa no es otra que la construcción del llamado puente Turiaso, que permitirá un nuevo acceso que aliviará las llegadas y salidas tanto para los trabajadores de la plataforma, como para quienes circulan por estos mismos accesos cuando se celebran certámenes en la Feria de Zaragoza. Eso sí, para que el problema quede «resuelto» habrá que esperar a la segunda mitad de 2027, cuando está previsto que finalicen las obras para esta nueva conexión.
«Ahora vemos este asunto con más tranquilidad porque creemos que está encauzado. Tenemos que estar pendientes de que se cumplan los plazos y se concreten las obras, pero el acceso por puente Turiaso ya está acordado y solo es cuestión de tiempo», explica Ángel Adiego, presidente de la asociación.
No en vano, los accesos a Plaza soportan la llegada y salida de 26.000 vehículos diarios, 132.000 a la semana, ya que el flujo se reduce en fin de semana. «Los momentos críticos son las 9.00 horas y la salida a las 17.00 horas, y ahora nos toca salvar estos dos años como podamos, con la expectación también del impacto que puedan tener la llegada de otros proyectos al polígono», explica Adiego.
Y es que en el horizonte está la llegada de nuevas empresas a Plaza y también la revitalización de lo que fue Plaza Imperial, el centro comercial, que pasará a llamarse Plaza Park Zaragoza. Con un proyecto de renovación total en el que se prevén invertir más de 56 millones de euros, está previsto que las obras comiencen este mismo mes de septiembre y que todos los trabajos finalicen a finales de 2026, esto es, un año antes de que concluyan las obras de puente Turiaso. Según las previsiones, estos trabajos crearán 1.250 puestos de trabajo, tanto en la fase de construcción como a posteriori, lo que se transforma en más vehículos usando estos mismos accesos. «Sabemos que cualquier proyecto que llegue supondrá tensionar más el tráfico, pero estamos en vías de solucionarlo», concluye Adiego.
