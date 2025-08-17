Una motorista resulta herida muy grave tras chocar contra un jabalí en Tarazona
La colisión se produjo en la N-122 y la accidentada permanece ingresada en el hospital Miguel Servet de Zaragoza
Una motorista ha sufrido esta madrugada heridas muy graves en Tarazona al chocar con un jabalí en la carretera N-122, cerca del kilómetro 95, alrededor de las 6:30 horas. Según informó la Guardia Civil, la accidentada, tras el impacto con el animal, perdió el control de su motocicleta y se salió de la calzada. Fue trasladada de urgencia al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanece ingresada con pronóstico muy grave.
Este incidente recuerda otros sucesos similares en los que animales silvestres han protagonizado accidentes de tráfico con graves consecuencias. Los impactos contra vehículos de jabalíes han aumentado un 15% en la última década y los producidos por corzos en un 207%.
