Muere un trabajador agrario en Calatayud por una caída en bici
El hombre, de 36 años, ha fallecido tras golpearse contra un poste de mallas antigranizo de un finca agrícola
Un trabajador agrario de 36 años ha fallecido en la mañana de este domingo en Calatayud como consecuencia de un accidente en bicicleta registrado en un camino de la localidad situado en la zona de Marivella, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El hombre ha sido encontrado muerto por un compañero de trabajo, quien ha dado aviso a los servicios de emergencias.
El hombre se cayó del vehículo de dos ruedas en un tramo cuesta abajo e impacto contra un poste de las mallas antigranizo instaladas en los campos de cultivo de fruta.
En principio no se trataría de un accidente laboral, ya que la víctima se encontraba en su día libre, según han precisado fuentes conocedoras del suceso.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de lo ocurrido. El cuerpo del fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicar la pertinente autopsia.
