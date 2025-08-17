Stellantis Figueruelas vuelve a la carga con la vista puesta en la recuperación del turno de noche

A las seis de la mañana de este lunes volverá la actividad a la planta de Stellantis en Figueruelas tras el clásico parón técnico de las vacaciones de verano, que ha durado tres semanas –desde el pasado 25 de julio–. Los cerca de 5.000 trabajadores de la factoría se reincorporan a sus puestos tras el merecido descanso estival. La vuelta al trabajo llega en un momento de transición para la fábrica, que afronta el nuevo curso laboral plagado de retos industriales y tecnológicos, con la vista puesta en las obras de construcción de la gigafactoria de baterías para vehículos eléctricos o la recuperación del turno de noche a mediados de octubre, que lleva más de medio año sin estar operativo.

Esta última medida se adoptará por la paralización de una de las dos líneas de producción –la 1, donde ahora se ensambla el Peugeot 208– para llevar a cabo las obras de instalación de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura del grupo, que empezará a funcionar en 2027. Supondrá un paso más en la electrificación de la factoría, pero reducirá temporalmente la capacidad de producción.

El segundo semestre será muy diferente al primero, que estuvo marcado por la incertidumbre. El año comenzó con unas pobres perspectivas debido a la atonía general de las ventas de coches en Europa, aunque finalmente el volumen de producción fue mejor de lo esperado, lo que no hizo necesaria la aplicación del erte pactado a finales de 2024. Así las cosas, la previsión para todo el ejercicio se ha elevado de 280.000 a 310.000 unidades, lejos aún de los 372.000 que produjo el año pasado.

La vuelta del turno de noche

El mayor hito será la recuperación del turno de noche, que quedó suspendido a finales del año pasado y se prevé que vuelva a operar a plena capacidad a mediados de octubre. Esto supondrá contar con un equipo de más de 500 empleados.

«Es un alivio para quienes volverán a su horario habitual. Tras unos tiempos complicados empezamos a ver la luz al final del túnel, aunque hay que ser prudentes», destaca Sara Martín, secretaria general de UGT en la planta. «Hay que poner en valor los acuerdos conseguidos. Si no fuera el convenio que firmamos, no tendríamos todo lo que se está planteando ahora mismo», agrega.

«Estamos expectantes con cómo nos desenvolveremos con las obras de la línea 1 y la apertura del turno de noche. Son tiempos muy cambiantes», señala Lydia Silva, líder de CCOO en Stellantis Figueruelas. «Solo esperamos cerrar el año en condiciones y que poco a poco la situación se vaya alineando y poder llegar a esa estabilidad que tanto ansiamos y parece no llegar nunca», añade.

A la espera del anuncio del Leapmotor

La vuelta del turno de noche, no obstante, no implicará nuevas contrataciones. La fabricación de coches se concentrará en la línea 2, hasta ahora centrada en el montaje del Opel Corsa y el Lancia Ypsilon.

El foco estará también puesta en la posible producción de un coche de la marca china Leapmotor –el B10– en Stellantis Figueruelas. La adjudicación de este modelo todavía no es oficial, dado que la compañía espera a la apertura de una nueva tanda de las ayudas del Perte del vehículo eléctrico, pero las expectativas son positivas.

Durante el parón estival, un centenar de empleados –incluidos coordinadores y voluntarios que han pospuesto sus vacaciones– han trabajado de forma intensa en la reparación de vehículos nuevos dañados por el granizo de julio, una labor que se ha desarrollado con apoyo de la empresa externa Lever Touch. La empresa ha habilitado dos carpas y la antigua nave 71 para tareas de chapa y pintura. En el horizonte también se divisa la celebración de elecciones sindicales de otoño de 2026.