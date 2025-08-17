Toda una vida con Lambán: «Javier era el prototipo de hombre de Estado»

Jesús Sarría siente «la orfandad y la desolación» por haber perdido a un amigo. Ese colega era el presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, Javier Lambán, al que ayer Sarría dedicó una emocional elegía en el funeral, celebrado en Ejea de los Caballeros. Un adiós a la persona de otra que ha estado a su lado toda la vida, «desde el colegio», y que hoy seguirá reivindicanco el legado del expresidente autonómica.

«Ha seguido hasta el final con una vitalidad total, con pasión política hasta el último y defendiendo con ahínco sus ideas», cuenta por teléfono Sarría horas después de la recogida ceremonia. En los últimos días, Lambán pensaba en el futuro: «Me hizo algunos vaticinios políticos la semana pasada, sobre lo que podía pasar a nivel nacional en otoño».

Una mente y un análisis de la situación que su amigo ya echa de menos. «He tenido la suerte de tener su presencia y su amistad, siempre con la sensación de estar con alguien inteligente y del que disfrutar», reflexiona Sarría, emocionado, recordando tiempos en los que llegaron a vivir juntos en Zaragoza durante la etapa estudiantil. El ejeano recuerda que compartía gustos con su colega, «por la literatura, la Historia o el Real Madrid», pasiones en las que el líder socialista militó hasta sus últimos días. Afirma que el trabajo investigador tampoco faltó, con la Guerra Civil Española o las revueltas agrarias de los años 30 como estudio compartido: «Queríamos saber todo lo que había pasado en Ejea durante aquellos años».

Sarría vivió con Lambán la transformación política. A aquellos jóvenes anarquistas «se les cayeron todos los santos» en la plaza de toros de Zaragoza. Felipe González puso el tono, la palabra y el mensaje de aquel cambio: «Creímos que la socialdemocracia era lo mejor, lo que necesitaba Ejea y lo que representaba el PSOE». Admite el vecino de las Cinco Villas que «los conceptos políticos evolucionan» en cualquiera y que reconocieron entonces en González a «un hombre de Estado». Añade a Cánovas del Castillo y a Indalecio Prieto a ese trío admirado también por Lambán, al que acerca a esa categoría reservada para unos elegidos: «Es una lástima que no haya tenido responsabilidades de Estado, porque Javier era el prototipo de hombre de Estado».

«Una de sus principales virtudes era pasión política que tanto se está destacando en los medios», señala Sarría, que lamenta por otro lado que hoy en el PSOE es «difícil encontrar posiciones discrepantes». «Recibo estos días mensajes de gente de mi partido conmovida, pero que ahora se dan cuenta de lo que hemos perdido», analiza el ejeano, que cree que recuperar los planteamientos del sector crítico con el sanchismo que encabezaba Lambán será «muy difícil». Sarría señala, como hacía el expresidente aragonés, que hoy él «no se siente representado» en el PSOE: «La discrepancia ha estado siempre y Javier lanzaba la crítica desde la la libertad, pero la polarización mal entendida ha hecho que haya gente que piense que la crítica es ser desleal».

En el terreno personal, la elegía fue «lo que salió delante del ordenador» al recordar tiempos pasados. «Era un apasionado de Serrat y de joven en Barcelona estaba todo el día escuchando a Lluís Llach, de la cultura catalana y de la literatura», cuenta Sarría, que rechaza «el anticatalanismo» con el que se ha criticado a Lambán en los últimos tiempos.

El otro pilar cultural que los unía fue la literatura. «Yo no daba crédito, los dos hemos sido ávidos lectores, pero el me ganaba y me parecía increíble que leyera tanto teniendo esas responsabilidad», afirma Sarría que recomendaba libros al expresidente «pero él ya los había leído». «Me da lástima no poder disfrutar de alguien tan culto, era un lujo», completa.

Sarría cierra la conversación con dos recuerdos. «Uno complicado, cuando Javier fue investido presidente de la DPZ, porque en el camino al pleno pensábamos que igual no salía», recuerda el compañero del dirigente socialista, que celebra que el PAR diera su voto al PSOE: «Pasamos unos nervios totales».

El otro, «más feliz» y mucho más reciente, de hace no muchas semanas. «Fue en fiestas, comiéndonos juntos una liebre. Lo hizo con avidez y disfrutando, también le encantaba el rancho», recuerda un amigo dispuesto a mantener vivo un histórico legado.