Más de 30 profesionales aragoneses participan en la extinción de los incendios de León
Un total de 31 bomberos forestales y Agentes de Protección de la Naturaleza participan en las labores de extinción de los grandes incendios forestales que asolan el oeste de la península
Más de 30 profesionales aragoneses trabajan en las labores de extinción y control de los incendios declarados en distintos puntos del oeste peninsular, desde León hasta Cáceres, como parte de los operativos de extinción en los que están participando dotaciones de varias comunidades autónomas.
Según han indicado fuentes del Infoar en Aragón, un total de 31 personas de los medios aragoneses están desplegadas en los distintos fuegos declarados desde este fin de semana. En concreto, este lunes el operativo del Infoar del Gobierno de Aragón colabora hoy en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Canalejas, en la provincia de León (Castilla y León).
A lo largo de la mañana se ha llevado a cabo el relevo de los efectivos desplazados, que permanecen trabajando en la zona con un dispositivo formado por dos brigadas terrestres (formadas cada una por personal de Sarga y un Agente para la Protección de la Naturaleza), dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–) y dos capataces.
Asimismo, se ha incorporado la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, junto con su helicóptero, para reforzar las tareas de extinción. Todos los efectivos aragoneses se ponen a disposición del Director de Extinción, en las áreas de trabajo que se les asignen.
Por otro lado, un avión de coordinación (ACO) de las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) de Zaragoza participan en las labores de extinción de los fuegos que asolan a distintas zonas de Asturias, León o Cáceres.
En concreto, se encuentran en los fuegos de Páramo de Sil, Almanza y Benuza (todas localidades leonesas); Jarilla (Cáceres); Carballeda de Avia (Ourense); y Somiedo (Asturias). Los efectivos desplazados desde las bases BRIF son una BRIF-A de Tineo, una BRIF-A de La Iglesuela, un ACO de Muchamiel, una BRIF-A de Lubia y una BRIF-A de Tabuyo del Monte. Asimismo, también están participando en las labores de extinción dos LIMA de Noáin, un MIKE de Plasencia del Monte, dos LIMA de Las Minas, un MIKE de Caravaca, un MIKE de La Almoraima, un FOCA de Talavera La Real, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un FOCA de Pollensa, un ACO de Talavera, un FOCA de Labacolla, un FOCA de Málaga, un FOCA de Matacán y el mencionado avión de coordinación (ACO) de Zaragoza.
