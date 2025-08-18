Hasta 47 grados en la lavandería del Servet: CCOO denuncia que el calor extremo pone en riesgo la salud del personal

Hasta 47 grados se han alcanzado en la lavandería del hospital Miguel Servet de Zaragoza, unas temperaturas extremas que denuncian desde CCOO porque ponen en peligro la salud e integridad física de la plantilla. Según sostienen desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, se trata de una "grave situación" que sufre cada verano el personal y, de forma más precupante, quienes tienen turno de tarde porque la maquinaria lleva ya tiempo en marcha y, además, la temperatura exterior es más elevada.

Tanto es así que, según apuntan desde CCOO, cerca de unas 30 personas han tenido que incluso frenar su producción en zonas como el túnel de planchado, las secadoras o la felpa por la imposibilidad de desarrollar su trabajo con normalidad. “No estamos hablando de incomodidad, hablamos de riesgo para la salud", sostienen desde el sindicato.

Desde CCOO aseguran que esta grave situación vulnera "de manera flagrante" el Real Decreto 486/1997 que regula las condiciones ambientales en los centros de trabajo, exponiendo a un riesgo evidente a todas las personas que trabajan allí.

Su denuncia está en que, pese a las reiteradas quejas de la plantilla y de los delegados de prevención, desde el hospital Miguel Servet no se han adoptado medidas eficaces para frenar este problema. "Cada verano la historia se repite y la dirección mira hacia otro lado mientras las personas trabajadoras pagan con su salud la falta de medidas”, subrayan.

Así, el sindicato exige a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza que actúe de inmediato, verifique las temperaturas alcanzadas y obligue a la dirección del Miguel Servet a garantizar la seguridad y dignidad de la plantilla como marca la normativa, y a adoptar las medidas necesarias para que el trabajo se desarrolle dentro de unos parámetros ambientales adecuados.