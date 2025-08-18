Adiós al único Mercadona de Jaca: cierra temporalmente por obras

Mercadona cerrará este viernes de manera temporal y durante unos meses el único Mercadona que hay en la localidad altoaragonesa de Jaca, situado en la avenida Nuestra Señora de la Victoria, 26.

Los trabajos se centrarán en la incorporación del servicio 'listo para comer', que cada vez va implementándose más en los supermercados de la cadena valenciana. Además, también se instalarán 44kW de energía fotovoltaica. La fecha prevista para su reapertura será diciembre de este mismo año.

La inversión prevista por Mercadona será de 3 millones de euros para realizar esta ampliación de servicio y durante la obra participarán 26 proveedores y se dará empleo a 500 personas.

La tienda cuenta actualmente con 46 empleados, que serán reubicados durante estos meses en centros de Huesca, Sabiñánigo y Binéfar. Una vez esté terminada la reforma, el supermercado tendrá espacio para cuatro mesas y 19 sillas para que los clientes puedan comer con bebida fría. Además, seguirá contando con un aparcamiento de 148 vehículos, con cuatro plazas para cargar vehículos eléctricos.