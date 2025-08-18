Aragón se pone en forma: más de medio centenar de gimnasios abren en Zaragoza en tres años

Aragón se pone en forma. El culto al cuerpo, la musculación y las nuevas tendencias como el cross-fit han desatado una ola de adeptos, sobre todo jóvenes, que se traduce en un importante negocio para las instalaciones deportivas privadas. El sector se pone a tono ante la fuerte demanda y solo en Zaragoza se han concedido 53 licencias urbanísticas de actividad a gimnasios o centros de entrenamiento personal desde 2022. De todos los tamaños y para todos los gustos: la fiebre del fitness eleva la temperatura.

Después del parón obligado por el covid, que hizo retroceder durante el confinamiento la afluencia a estos centros deportivos, y por tanto de las matriculaciones, el sector se ha repuesto del golpe con una fuerza inusitada. "Sobre todo hubo un bum después de la pandemia. Por un lado existía la necesidad de cuidarse y mantenerse en forma, que tomó mucha relevancia tras el covid, y por otro lado la generación Z irrumpió en los gimnasios con unas tasas de penetración altísimas motivados principalmente por el auge de las redes sociales", explica Pablo de Luna, club manager de Fitness Park, una cadena de grandes gimnasios que cuenta con cinco instalaciones en la capital aragonesa.

Un joven trabaja el tren inferior en una prensa en un gimnasio de Zaragoza. / RUBEN RUIZ

El auge del negocio tiene dos protagonistas con distintos modelos: las grandes cadenas, generalmente de bajo coste, y los pequeños centros de entrenamiento que prestan atención personalizada y operan como microempresas. La consultora BDO, que elabora desde hace cinco años un detallado informe sobre el mercado del fitness en España, subraya en la última edición que la creciente demanda del sector "ha propiciado ambiciosos planes de expansión" de cadenas de bajo coste y del segmento boutique (los que ofrecen entrenamiento especializado, generalmente en grupo, como el cross-fit), pero también de operadores en el segmento concesional (los centros deportivos gestionados bajo un modelo de concesión administrativa).

Señala el panel que el denominador común es la entrada de fondos de inversión, ya que los grandes operadores controlan cada vez una mayor cuota de mercado pese a que siguen existiendo centenares de clubes independientes o pequeñas cadenas locales.

Los low cost se expanden por Zaragoza

Así, el segmento low cost de Zaragoza está copado por cadenas como VivaGym (nueve instalaciones), Basic-Fit (siete, a los que ha sumado otros dos tras la adquisición a escala nacional de la firma McFit) o Synergym (cuatro). Por otro lado, la cadena Enjoy, que cuenta con un gimnasio junto al puente de Hierro, sumará dos nuevas aperturas en Las Fuentes y en Casablanca. Y en este grupo se encuentra también la citada Fitness Park, con cinco centros. En la última actuación, que supuso la reconversión del restaurante La Cuna del Cierzo, en el Actur, en un complejo deportivo, la cadena invirtió 20 millones de euros, una cifra extrapolable al coste de equipar y adecuar un recinto para el desembarco de esta compañía.

"Siempre ha habido un uso del gimnasio muy heterogéneo por parte de la población. Es más bien el tipo de usuario el que elige su centro en función de sus preferencias. A día de hoy y en concreto en Fitness Park, el usuario más numeroso es el que tiene entre 18 y 35 años y demanda entrenamiento de fuerza", explica Luna, a los mandos de esta firma que ofrece un amplio horario de apertura, desde las seis de la mañana a la una de la madrugada.

Pablo de Luna es el responsable de Fitness Park Goya, en Zaragoza. / RUBEN RUIZ

En cuanto al precio, la consultora BDO subraya que las fronteras "se han diluido", como habrán comprobado los usuarios de las distintas cadenas. La mayor parte de centros pertenecen al segmento low cost, que aterrizaron en el sector con precios de 19,90 euros al mes, pero que ahora superan los 30 euros. "La mayoría de las compañías han ido subiendo tarifas, incluidas las que ya manejaban precios superiores a los 70 euros mensuales, como las premium Metropolitan o David Lloyd", señala la redactora del informe. Precisamente estas dos últimas tienen dos instalaciones cada una en Zaragoza, que incluyen piscina cubierta, spa o pistas de pádel, aunque los accesos a estas áreas están sujetas a distintas tarifas.

Pequeños centros de entrenamiento personalizado

Sin embargo, una de las tendencias de negocio en la industria es la apuesta de las cadenas por ampliar la cartera de servicios, bien con clases y actividades alternativas a la musculación pura y dura. Pequeñas empresas y emprendedores están abogando por un modelo basado en la cercanía y el acompañamiento, como ResetTrain, un pequeño centro ubicado en la calle Hernán Cortés que levantó la persiana hace tres años.

"Sentimos que hay un auge por el fitness, aunque quizás no de la forma en que nos gustaría. Nosotros abogamos por alejarnos del deporte en el sentido de la imagen y nos orientamos más hacia la salud. Intentamos adaptarnos a la situación personal de cada uno, que la persona se sienta cómoda y ve que avanza en el ejercicio físico”, explica Belén Checa, una de los cinco entrenadores del centro.

Belén Checa, entrenadora del centro ResetTrain, ubicado en la calle Hernán Cortés, ayuda con un ejercicio a un cliente. / S. E.

Sin embargo, el auge del negocio deportivo conlleva ciertas prácticas que no se ajustan a los estándares de calidad. "Del mismo modo que ocurre cuando una actividad da un bum, en este sector también ha aparecido mucho intrusismo laboral. Parece que ahora todo el mundo puede ser entrenador, pero nosotros creemos que hay que apostar por gente formada y con titulaciones", concluye Checa.