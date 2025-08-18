Cambrils recuerda a la zaragozana asesinada en los atentados yihadistas de 2017

"Perdió la vida injustamente mientras paseaba tranquilamente", ha recordado el alcalde de Cambrils, Oliver Klein

Un momento del homenaje celebrado este lunes en Cambrils.

Un momento del homenaje celebrado este lunes en Cambrils. / EFE/ Javier Díaz

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Cambrils (Tarragona) ha rendido homenaje este lunes a las víctimas de los atentados yihadistas de 2017, en los que murió una mujer zaragozana de 67 años que estaba de vacaciones con su familia en este municipio costero.

"Tenía una segunda residencia y hacía años que veraneaba aquí. Perdió la vida injustamente mientras paseaba tranquilamente", ha recordado el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durante en acto celebrado en la plaza de la Pau.

Familiares de la víctima, miembros del consistorio, efectivos de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra y vecinos han asistido a este homenaje, en el que se ha guardado un emotivo minuto de silencio y ha habido una ofrenda floral.

El atentado de Cambrils se produjo en la madrugada de 18 de agosto de 2017, horas después del de la Rambla de Barcelona. La policía abatió a cinco terroristas que portaban cinturones de explosivos adosados y que atropellaron y atacaron con armas blancas a viandantes del paseo marítimo, dejando una fallecida y varios heridos.

"Fue una noche trágica. Estábamos viendo por televisión los atentados de Barcelona y resulta que la pesadilla siguió aquí", ha dicho Klein, que también ha agradecido la labor desempeñada por los cuerpos de seguridad "para preservar esta sociedad pacífica y de convivencia que no nos podemos dejar arrebatar".

El jefe de la Policía Local de Cambrils, Carles Besora, ha manifestado, por su parte, que "el odio y el fanatismo no tienen cabida en nuestra sociedad. Cada uno es libre de pensar y opinar, pero no se pueden legitimar las ideas con violencia". 

