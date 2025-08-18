Un centenar de menores está en riesgo de violencia vicaria en Aragón

La violencia de género sigue impactando en Aragón y afecta también a los más pequeños. Hasta un centenar de menores de edad, 101 para ser exactos, se encuentran en riesgo de padecer violencia vicaria por parte de sus padres, según recoge el balance del sistema Viogén presentado hace unas semanas y que revela las cifras de mujeres integradas en esta iniciativa para reducir el impacto de la violencia de género.

Desde marzo de 2019, fecha en la que comienzan a registrarse los datos, hasta 101 menores se han encontrado en riesgo de violencia vicaria. Se cuentan así los menores que conviven con mujeres que están incluidas en el sistema. «Se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo», detalla el informe del Ministerio del Interior, que precisa que esta situación solo se aplia para los casos que alcanzan los riesgos medio, alto o extremo, los tres más elevados de la clasificación.

Los datos desde hace seis años muestran qu 62 de esos menores en situación de riesgo viven en la provincia de Zaragoza. Otros 28 lo hacen en la de Huesca y once lo hacen en Teruel. La clasificación también atiende a las categorías en las que se incluyen los casos particulares de cada uno de estos menores. Hasta 22 de ellos, según la información recogida por la Policía Nacional y transmitida al Ministerio del Interior, viven con el riesgo extremo de ser agredidos por sus padres o parejas de sus madres.

Los datos a nivel nacional son ligeramente mejores

Los datos a nivel nacional son algo mejores para el conjunto de niños en esta situación. A finales de julio, según el balance presentado, 1.353 menores de edad estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o expareja de sus madres (un 17,6 % menos que hace un año): 4 en riesgo extremo, 129 en riesgo alto y 1.220, medio. Son 5.811 los menores en riesgo de violencia vicaria que ha detectado Interior desde marzo de 2019, fecha en la que comenzaron a recogerse este tipo de datos.

El impacto en los más vulnerables es algo que se quiere remediar desde el Ministerio del Interior incluso durante la investigación de los casos. Cuando se detecta que hay menores en situación de riesgo, igual que en los escenarios de especial relevancia, el propio sistema Viogén genera una diligencia automatizada que se añade al informe de valoración de los agentes de la policía, en los que se estudia el potencial riesgo de la víctima. Esa diligencia de Viogén también se añade al atestado del caso, con el objeto de «recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense», según explica Interior en su balance más reciente.

Abriendo el foco más allá de los menores que también sufren la violencia de género, en Aragón hay ahora mismo 2.504 casos activos con protección policial. El registro significa un aumento ligero, de 33 situaciones más respecto a las mismas fechas del año pasado.

15 casos con riesgo alto

De los 2.504 casos activos, uno de ellos presenta riesgo extremo y 15 riesgo alto, mientras que otros 214 tienen riesgo medio y 2.274 riesgo bajo. Por provincias, del total de casos activos 1.638 corresponden a la provincia Zaragoza, 649 a la de Huesca y 217 a la de Teruel.

En el sistema policial VioGén hay registradas en Aragón 22.723 víctimas de violencia de género, de las que 17.789 son de la provincia de Zaragoza, 3.289 de Huesca y 1.645 de la provincia turolense. Como casos de especial relevancia en el sistema VioGén contabilizados en Aragón desde marzo de 2019 aparecen 1.234 de los que 146 han sido extremos, 709 altos y 379 con riesgo medio.

El Ministerio del Interior hizo públicas las últimas estadísticas del sistema de protección policial VioGén frente a la violencia machista, relativas al 31 de julio de 2025, cuando había 17 mujeres expuestas a un riesgo extremo de volver a ser agredidas por su maltratador (riesgo de violencia letal para su vida); 1.070, a riesgo alto; 14.328, a riesgo medio; y 88.772, a riesgo bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales había a finales de julio 1.372 víctimas menores de edad (un 16,2 % más) y 2.432 mayores de 65 años (un 9,5 % más). Se trata de dos colectivos de especial vulnerabilidad.

La maternidad también es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en España corresponden a víctimas con hijos e hijas menores de edad a su cargo, 53.866, que son 4.272 más que hace un año, un crecimiento del 8,6 %.

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 756.018 víctimas de violencia de género, una cifra un 6,5 % superior a la del mismo periodo del año anterior. Asociados a estas víctimas, 879.067 casos (un 7,2% más), 104.187 activos y 750.494 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.

Además, el sistema integra 15.894 casos del extranjero y mantiene 7.564 casos con el estatus de supervisados, un estadio previo a la inactivación asociado a circunstancias que aconsejan dilatar esta medida.

El Ministerio del Interior recuerda que ante situaciones de emergencia siempre está disponible el 016, el teléfono 112 o los números de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), además de la aplicación Alertcops.