Declarado un incendio forestal en Aragüés del Puerto (Huesca)

El operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (Infoar) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado esta pasada medianoche entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca), en la zona de las peñas de Larraz.

Por parte de Infoar se han desplazado dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

La causa más probable es un rayo. El incendio se ha originado en una zona escarpada de difícil acceso. La vegetación afectada es erizón y pinar.

