Declarado un incendio forestal en Aragüés del Puerto (Huesca)
Las llamas, al parecer como consecuencia de un rayo, se han originado en una zona escarpada de difícil acceso
El operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (Infoar) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado esta pasada medianoche entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho (Huesca), en la zona de las peñas de Larraz.
Por parte de Infoar se han desplazado dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.
La causa más probable es un rayo. El incendio se ha originado en una zona escarpada de difícil acceso. La vegetación afectada es erizón y pinar.
La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia
