Los gimnasios en Aragón aumentan su popularidad: "Hay uno en cada esquina"

En los últimos años, tras la pandemia, los gimnasios y la cultura del fitness ha vivido un gran auge en Aragón. En la actualidad, es difícil no conocer a nadie que no vaya a estos espacios para tonificar su musculatura. Ya sean solos o con amigos cada vez más gente de todas las edades acude a estos espacios para practicar y hacer algo de ejercicio. Esto ha provocado a su vez que la cantidad de locales destinados al fitness haya crecido exponencialmente.

Damián es un joven que empezó a hacer ejercicios en su casa durante el confinamiento porque quería hacer un cambio físico. Una vez todo volvió a la normalidad decidió continuar el cambio, pero pasó de su casa al gimnasio. "Gracias a empezar a ir allí he entendido mejor por qué es necesario hacer ejercicio, notas mejoría tanto física como mental, tienes mejor calidad del sueño, sientes que avanzas. La clave es que ves como vas progresando y ese bienestar te ayuda a mejorar", comenta.

Para él, empezar en el gimnasio también le hizo interesarse en todo lo que rodea el mundo ‘fitness’ y nutricional. "Empecé a cuidar mucho mi alimentación y obtuve unos hábitos tanto propios alimenticios como de sus bases que he conseguido mantener. Es algo habitual. Empiezas por ponerte en forma y luego sigues explorando y mejorando en otros ámbitos", detalla.

El joven suele ir unos 4 días a la semana, no va a ningún tipo de clases guiadas y se dedica principalmente a combinar ejercicios de musculación con ejercicios aeróbicos cardiovasculares. "Hago lo normal, cada día trabajo un grupo muscular", afirma. Él lo prefiere antes que practicar deportes de otro tipo porque así se puede "organizar mejor".

Ejercicios libres o clases guiadas

No solo los jóvenes acuden a estos lugares. Marisol sale de uno de los gimnasios de Zaragoza, ella comenta que va para mantenerse. "No había hecho deporte nunca y ahora que los años me van cayendo encima decidí mantener algo la forma o recuperarla entera", bromea. Al principio, según cuenta, empezó con una amiga yendo a clases guiadas (algo que se ofrece habitualmente en muchos de estos negocios). "Había muchas donde elegir, fuimos a aerobic y Pilates. Sin embargo, mi amiga dejó de ir y yo decidí pasar a hacer ejercicios en las máquinas", detalla.

Esta última decisión, para Marisol, fue mejor porque afirma que ahora puede ir cuando quiera y valora mucho esa libertad. "Vengo cuando puedo o cuando quiero, hago también lo que quiero y cada día lo puedo adaptar a lo que me haga falta. Si tengo prisa lo hago más corto, si quiero hacer algo en concreto lo hago y punto, es comodísimo", comenta.

Aun así, Marisol explica que prefiere "ir por las mañanas porque por las tardes el gimnasio muchas veces está abarrotado". "Se ve a mucho grupo de chicos jóvenes que vienen y se están mucho rato en las máquinas, además de que hay muchos más usuarios. He venido por la tarde alguna vez y me he ido porque no podía hacer prácticamente nada, estaba más rato esperado que haciendo los ejercicios", confiesa.

Muchos gimnasios nuevos

El auge del ‘fitness’ ha llevado a cierta masificación, algo que Carlos ha notado, tanto a nivel de clientes, como en otro factor. "Hay muchos gimnasios, cada día abre uno nuevo. No creo que les salga rentable a todos. Vas por Zaragoza y te encuentras uno casi en cada esquina", afirma.

En la capital de Aragón la cantidad de establecimientos de las franquicias deportivas es abrumadora. Por ejemplo, la marca 'basic-fit' cuenta con 9 locales por toda Zaragoza o 'VivaGym' que tiene 6. A estos hay que sumarle nuevas marcas que todavía si están asentando en la urbe y otros negocios que son ajenos a estas marcas.

"El que haya tantos gimnasios y que en redes también se hable mucho de hacer ejercicio está bien porque se promueve la vida sana, pero está trayendo otros problemas. Mucha gente joven se apunta con unas expectativas para tener un cuerpo de culturista. Quieren subir mucho peso, ven lo que hacen ciertos influencers que no son normales e intentan seguir sus entrenamientos y no diferencian que lo que ellos hacen estos jóvenes no lo pueden hacer. Muchos con tal de tener un buen cuerpo hacen cosas que verdaderamente les perjudica", añade Damián.

Carlos, quien lleva haciendo este tipo de ejercicio más de 10 años, ha notado que "cada vez empieza a venir gente más joven" y cree que puede ser un problema. "Me parece que deberían hacer otros deportes donde se junten con chavales como ellos y además es que para según que edades el 'fitness' puede ser más malo que bueno, pero como ahora existe una obsesión parece que es lo que toca y puede ser peligroso", concluye.