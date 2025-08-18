Así han cambiado las temperaturas en los últimos 25 años en Aragón: las máximas y las mínimas suben más de un grado

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología en Aragón dejan pocas dudas. La evolución de las temperaturas máximas y mínimas desde el inicio del siglo XXI ha sido siempre ascendente en la decena de puntos de medición que tiene distribuidos la Aemet por el territorio aragonés. Hay casos más extremos, como las diferencias entre las temperaturas mínimas que se han registrado en el medidor del aeropuerto de Zaragoza, con cinco grados de diferencia en las temperaturas mínimas del mes de julio, y otros más discretos, como la diferencia de apenas un grado en el medidor de Calatayud. Pero lo que reflejan todos los registros es la línea ascendente en lo que a las temperaturas se refiere.

Así se refleja en el informe compartido por el Instituto Aragonés de Estadística, que recoge los datos de la Aemet desde 1975, registrando las temperaturas máximas, mínimas, medias y las precipitaciones de cada mes en todas las estaciones meteorológicas de Aragón desde 1975.

Cogiendo como referencia los datos del mes de julio en medidores ubicados en varios puntos de las tres provincias aragonesas, en todas la radiografía refleja el efecto de aumento de las temperaturas que ha tenido el cambio climático en los últimos 25 años. Así, el medidor del Aeropuerto de Zaragoza registró en julio del año 2000 una temperatura máxima de 37,5 grados y una mínima de 12,9 grados en ese mismo mes. En 2025, la temperatura máxima registrada en el mes de julio fue de 40,8 grados, y la mínima de 17,2. Es decir, tres grados más en la máxima y cinco más en la mínima.

También en Sos del Rey Católico el salto entre el año 2000 y 2025 es destacable, pasando de 32,3 ºC de máxima en julio del 2000 a 37,5ºC. Y de una mínima de 9,3ºC a 10ºC. En el valle de Hecho, en el corazón del Pirineo aragonés, tanto la máxima como la mínima del mes de julio subió tres grados entre julio de 2000 y 2025, pasando deun registro de 32 grados a principios de siglo hasta 35,3ºC; y una mínima de 5 en el 2000 que fue de 8 en 2025.

En Calanda y en Teruel, las temperaturas mínimas registradas en el mes de julio del año 2000 fueron tres grados más bajas que en 2025 (de 5,7 grados a 8 en Teruel, y de 12 a 15 en Calanda), y en otras localidades como Calatayud o Alcañiz los incrementos han sido más moderados, de un grado positivo tanto en las mínimas como en las máximas.

El registro de las temperaturas medias en este mismo mes de julio en estas mismas siete estaciones meteorológicas refleja que, en todos los casos, los termómetros han subido de forma notable en los últimos 25 años. La diferencia más notable se registra en Sos del Rey Católico, con 3 grados más de media en el mes de julio; seguido por Calanda, con dos grados más de media; Alcañiz y Teruel (1,9ºC más); Aeropuerto de Zaragoza (1,7ºC más de media); el valle de Hecho (1,1ºC más) y 0,7ºC más de media en Calatayud. En ninguna estación meteorológica de Aragón se observa una bajada de las temperaturas medias.

Una noche casi "infernal" en Zaragoza capital

Aragón sale en la medianoche de este lunes del nivel de alerta por riesgo de incendios rojo plus después de una última noche que en la capital aragonesa ha dejado registros históricos por las altas temperaturas. Así, el medidor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Aeropuerto de Zaragoza refleja que la temperatura no bajó de los 30 grados hasta las 4 de la mañana de este lunes.

Técnicamente, se conoce con el nombre de "noche infernal" a aquellas en las que no se desciende de los 30ºC durante toda la noche. En el caso de este lunes, Zaragoza ha padecido media noche infernal, hasta las 4 de la mañana.

Según los datos de la Aemet, a medianoche la temperatura era de 32,4ºC y 32,7ºC en los medidores del aeropuerto de Zaragoza y Valdespartera. A la 1.00 horas, la temperatura seguía siendo de 31,5 y 31,8ºC, respectivamente. A las 2.00 horas, el medidor del aeropuerto había bajado hasta los 29,2ºC, pero el de Valdespartera seguía marcando 30,8ºC y a las 3.00 horas era el del aeropuerto el que volvía a estar por encima de los 30 (30,3ºC) mientras Valdespartera había bajado de esa barrera. Solo a las 4.00 horas los dos medidores marcaban temperaturas por debajo de los 30ºC, con 29 y 29,2, respectivamente. Otras localidades aragonesas, como Híjar, se acercaron también durante algunas horas a los 30 grados en la pasada noche del lunes.