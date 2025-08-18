Isabel Esaín, premiada por Cambridge por sus estudios sobre el cáncer: "En Aragón falta un centro de investigación que sea referente. Abrirlo es mi sueño"

Bioquímica, investigadora, música... Lo tuyo es un no parar. ¿Cómo está siendo tu verano por ahora?

He venido unos días a mi casa (Zaragoza) y ahora me vuelvo a Estados Unidos porque estoy haciendo allí una estancia posdoctoral en el laboratorio de la Universidad de California, Berkeley, en el grupo de investigación que dirige la profesora Jennifer Doudna. Es una científica muy famosa que ganó el Nobel de Química en 2020.

La semana pasada, el presidente y la vicepresidenta de la comunidad, Jorge Azcón y Mar Vaquero, te recibían en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. ¿Cómo fue ese encuentro?

Hace un par de meses recibí el premio Mujeres excelentes de Aragón, de 'Artículo 14', que tuve el placer de compartir con otras mujeres muy importantes de Aragón. Fue todo un honor. No pude recibirlo en persona porque estaba en California, pero tuve la oportunidad de conectarme 'online' a la entrega de premios y explicar cómo veía el futuro de la ciencia en Aragón. Ahí comuniqué que mi sueño es crear un instituto de investigación, y Jorge Azcón y Mar Vaquero me dijeron que querían hablar en persona para ver cómo ejecutarlo.

Y este no es el único premio que has recibido. En enero obtuviste el premio que otorga de forma anual el Cancer Research UK Cambridge Institute (instituto de Cambridge, Reino Unido, para la investigación del cáncer en español) a la mejor tesis. ¿En qué consiste tu investigación sobre el cáncer?

Yo soy bioquímica. Hice la carrera en Londres y, el doctorado, en Cambridge. En mi tesis doctoral, que duró cuatro años, investigué cómo podemos controlar los genes de cáncer de una forma que no se necesite cambiar el código genético. Mi hipótesis inicial era que podemos modificar las estructuras del genoma humano para controlar su nivel de expresión y, de esta forma, conseguir llegar a reprogramar mecanismos cancerosos en células.

¿Esa investigación continúa en marcha?

Sí. Empecé en mi doctorado, pero he continuado en el posdoctorado. Creo que la medicina personalizada del futuro va a tener como base la epigenética, que es la regulación de mecanismos de expresión de los genes. Es no tanto modificar el código genético, sino más bien poder controlar la expresión. Son metodologías precisas y reversibles, y mi sueño para el futuro es poder hacerlo de forma sistemática en un centro de investigación que tenga su sede en Aragón, donde tenemos mucho talento.

Aragón es tu tierra natal y luego has viajado a otras ciudades para desarrollar tu carrera de investigación.

Dos cosas que siempre han formado parte de mi vida son la ciencia y la música. Ya desde pequeña iba al conservatorio de música para estudiar Viola de Gamba, y en Bachillerato me encantaban las ciencias, sobre todo la física y la biología. Las dos cosas eran muy importantes para mí y yo tenía claro que quería estudiar algo creativo sin dejar ninguna de estas dos de lado porque eran parte de mí. Entonces busqué donde era posible hacer un doble grado de Ciencia y Música, y el único sitio era Londres: en el Imperial College y en el Royal College of Music. Ir allí fue un sueño hecho realidad.

¿Cómo compaginas ambos estudios?

Es un balance. En realidad, hay mucha conexión entre las dos. El fundamento de la música son las matemáticas, y las ciencias son ramas muy creativas porque cuando intentas descubrir algo estás intentando resolver un problema con métodos nuevo. Es todo creatividad. Fueron la ciencia y la música lo que me llevaron a Londres.

De ahí das otro salto a Estados Unidos. ¿Qué falta en Aragón para poder atraer y retener ese talento científico?

Falta, precisamente, ese centro de investigación que sea referente. Tenemos científicos muy buenos y tengo la impresión de que todos los que hacen carreras de ciencias acaban estudiando en Madrid o Barcelona, y algunos en Valencia. Por eso ahora, que el Gobierno de Aragón da su apoyo, es el momento de ejecutar ese centro. Eso es algo que hacen muy bien en Inglaterra y Estados Unidos, que invierten muchísimo en la ciencia. Tienen muy claro que es el futuro y ahí están los mejores centros, que permiten aprender mucho cómo se gestionan las cosas y cómo sacar adelante un grupo de investigación.

Ahora vuelves a Estados Unidos, donde algunos campos de investigación se han visto perjudicados desde enero con el cambio de administración.

Sí. Llegué justo antes de las elecciones y viví toda esa transición. He de decir que, en mi día a día, no he notado muchos cambios porque estoy en un laboratorio que tiene mucha financiación, pero muchos se han visto afectados y han tenido que cerrar por falta de fondos por la parte federal. Recortar los fondos científicos es no pensar a la larga.

Volver a Aragón, ¿pasa por tus planes de futuro?

Tener esa base de investigación en Aragón es mi objetivo, pero para mí es importante que también esté presente esa parte internacional. Por eso me gustaría conectar todas mis experiencias de Inglaterra, Estados Unidos, etc. Y seguir con mi faceta científica y musical.