Muere Eduard Carbonell, exdirector del MNAC e ideólogo de la identidad del museo

El catedrático de Historia del Arte y gran experto en arte románico Eduard Carbonell, director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) entre 1994 y 2005, ha fallecido este lunes a los 79 años, según ha confirmado el museo barcelonés en un comunicado. Director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat entre 1988 y 1994 y uno de los impulsores de la Llei de Museus de 1990, fue una de las figuras clave de la museología catalana y una voz siempre comprometida con el papel social de los museos.

Para Carbonell, los museos tenían que ser espacios vivos y en diálogo constante con la sociedad, algo que puso en práctica cuando tomó las riendas del MNAC y trabajó a conciencia la identidad del museo como centro de referencia para la exhibición y estudio del arte románico. Destaca, en este sentido, que una de sus últimas publicaciones fuese un artículo conjunto en el que se manifestaba, junto con otros exdirectores de Patrimoni Cultural, a favor de la preservación de las pinturas de Sijena en el MNAC. "Sólo podemos y queremos esperar a que los dirigentes de Catalunya, Aragón y el estado, al margen de la controversia política, se dejen guiar por los expertos y decidan salvar las pinturas murales de Sijena", podía leerse en el texto publicado en 'El Punt Avui'.

En palabras de Pepe Serra, actual director del MNAC, Carbonell será recordado como "un referente imprescindible de la cultura y de la historia del arte en nuestro país" y "una figura clave en la consolidación y el desarrollo" del MNAC. "Gran experto en románico, se marcha un colega extraordinario, un amigo y una persona que, a lo largo de los años, ha seguido apoyando y ayudando al MNAC", ha destacado Serra.

En 1994, Carbonell asumió la dirección del museo de Montjuïc con el reto de reabrirlo al público y convertirlo en espacio referencial del románico, algo que logró parcialmemente a finales de 1995, cuando las colecciones de arte románico fueron de nuevo visitables. Ese día, el 15 de diciembre de 1995, el restaurador de la Capilla Sixtina, Gianluigi Colalucci, dejó dicho que el MNAC ingresaba entonces en "la familia de los grandes museos europeos". "Por fin tenemos un mueso con toda la fuerza para ofrecer un discurso amplio del arte catalán", añadió el propio Carbonell cuando el museo al completo reabrió sus puertas en 2004. Como recordaban este lunes en el museo barcelonés, bajo su dirección se terminaron las obras de rehabilitación del Palau Nacional. También fue el encargado de pilotar la fusión del Museu d’Art Modern de la Ciutadella con el Museu Nacional, lo que configuró de nuevo "un relato ininterrumpido del arte en Catalunya, tal y como había proyectado Folch i Torres".

Nacido en Barcelona en 1946, Eduard Carbonell estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona (UB) y en la Universidad Complutense de Madrid y completó su educación en Rávena, paraíso del mosaico bizantino y paleocristiano. Doctorado en Historia del Arte por la UB, fue profesor y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Girona. Entre 2009 y 2016 fue miembro de la comisión de evaluación de proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación español. Además, impartió cursos y conferencias sobre arte medieval y patrimonio cultural y museos en universidades de España, México, Italia y Francia, así como en museos españoles y europeos.

En un mensaje de condolencia compartido en sus redes sociales, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que "si hoy Catalunya se ha convertido en un ejemplo de preservación del patrimonio cultural es gracias al compromiso, al rigor y al amor de personas como el Dr. Eduard Carbonell, clave también para que el MNAC sea uno de los museos de referencia en todo el mundo en el estudio, cuidado y difusión del arte románico".

Gran especialista en arte medieval, entre sus numerosos artículos destacan títulos como 'El arte románico en Cataluña' (1974, 1975), 'Cataluña en la época carolingia. Arte y cultura antes del románico (siglos IX y X)' (1999), 'El Mediterráneo y el arte. De Mahoma a Carlomagno' (2001) y el manual 'El arte paleocristiano' (2007). En 2020 recibió la Creu de Sant Jordi.

