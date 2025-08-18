Mujeres sobrevivientes de violencia machista: "Vemos a chicos impedir que su novia pregunte en nuestras charlas"

Un puñado de mujeres que sufrieron violencia machista en sus propias carnes y que hoy trabajan voluntariamente para evitar que otras sigan sufriéndola. Ellas son la Asociación Somos Más, con casi una década de vida en Aragón, e impulsan desde entonces "un hermano mayor" que acompaña a las actuales víctimas en los momentos más complicados. Una iniciativa con la que quieren paliar el impacto de la violencia de género en la sociedad y, sobre todo, atajar el aumento de comportamientos machistas entre los más jóvenes.

"El programa de mentores se hace incluso con mujeres que siguen viviendo con su maltratador", explica Natalia Morlas, presidenta de la organización. Según detalla la cabeza Somos Más, esta acción es importante porque "ofrece el apoyo que las que hemos sido víctimas habríamos querido recibir". Cita la presencia de mujeres de la asociación (una decena realiza estas tareas de mentoría, otras siguen en formación para hacerlo) en momentos "muy duros" como las denuncias o los juicios, pero también en instantes cotidianos que pueden generar problemas, como ir al colegio con la víctima y sus hijos. También, en el después, cuando la Justicia dice que todo ha terminado, pero el riesgo "sigue ahí fuera": "Puedes separarte de tu maltratador, pero la víctima tiene que retomar una vida que no ha sido suya". Morlas señala a las administraciones, "que te dan un par de hojas sobre cómo protegerte", y reclama más actuaciones.

"Estar acompañada es fundamental, tener un apoyo moral y físico, porque ir sola no es lo mismo", resume Morlas, que considera que "tener a alguien a tu lado es algo que te da la vida". Además, en el caso de personas que han pasado por situaciones similares, esa experiencia en la vida es "muy importante" y viene bien para la forma de actuar de las víctimas: "Aconsejamos sobre los trámites o las denuncias". La presencia de la asociación se muestra con ejemplos, como "estar hablando por WhatsApp de madrugada con una mujer porque le ha pitado el detector que dice que su agresor está cerca". Morlas añade como recomendación básica: "Cuando se denuncia, hay que denunciar todo. Decir solo la última agresión no vale". Y sobre todo, "siempre ir a poner la denuncia junto a un abogado".

¿Por qué mujeres agredidas se ponen en manos de desconocidas en vez de hablar con su entorno? "Muchas se avergüenzan, piensan que la relación es un fracaso y no saben cómo contar todo eso de un yerno o un cuñado que es modélico", concreta Morlas, que avisa de que "cualquiera" puede estar en los dos lados de la balanza. En Somos Más rechazan contundentemente que "exista un perfil de víctima o de agresor, porque no hay etiquetas". Entre las personas que han sido ayudadas alguna vez por la asociación zaragozana hay "niñas de 17 años y mujeres de 70 años, chicas con carrera, máster y profesión liberal y otras que no tienen ni formación básica". Morlas insiste: "Nadie está exento de nada, tampoco de tener una hija que pueda ser agredida o un hijo que, por mucho que esté educado en el respeto, se convierta en un agresor".

Los problemas con los más jóvenes

Muchas de las charlas que Somos Más ofrece por Aragón se celebran en institutos. Ahí, con adolescentes de varias edades, se enfrenta con los jóvenes los problemas de la violencia de género. "Lo primero que les decimos es que nunca oirán de nosotras que todos los hombres son unos maltratadores", inicia Morlas, que cree que esa afirmación es "un análisis injusto y que no se puede defender para todo un género".

"Con los adolescentes pasa algo abrumador al hablar de abusos, de demostrarse amor si mandan fotos desnudas...", cuenta Morlas, que ha llegado a ver a "chicos impedirle a sus novias que pregunten en nuestras charlas, bajándoles la mano delante de todos". La feminista cree que estos comportamientos "se han acelerado en los últimos tiempos y es una pena". Tanto ella como alguna compañera han llegado a sufrir agresiones verbales o amenazas al finalizar las charlas, en la puerta de algún instituto de Zaragoza.

El foco lo pone en "los que ahora están acabando la ESO o estudiando bachillerato", jóvenes de entre 15 y 18 años. "Ellas se están creyendo, y difundiendo, el mensaje de la familia tradicional", analiza Morlas, que lamenta que "está calando el discurso de la ultraderecha y hay chicas que lo están abrazando". Tampoco ayudan los referentes culturales o los mensajes masivos a través de redes sociales, "con soflamas machistas, subliminales, que van calando poco a poco".

Con todo, la esperanza no se pierde y en la asociación Somos Más seguirán trabajando por impedir que la violencia de género sea una lacra que no se erradique. "El reto de todos debe estar en los niños y en los jóvenes, porque nos estamos jugando el país y no nos damos cuenta", cierra Morlas.